Буферна зона до 10 км та війська КНДР: командувач Нацгвардії розкрив задум росіян

Командувач Нацгвардії оцінив наступальні спроможності супротивника

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Росія не полишає задумів здійснити новий наступ на Україну з півночі. Проте наразі на фронті для неї складається не надто сприятлива ситуація, щоб вдаватись до таких дій.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів командувач Національної гвардії України генерал-майор Олександр Півненко. За його словами, останнім часом Сили оборони покращили ситуацію на кількох напрямках фронту.

Генерал зазначив, що відкидати можливість вторгнення РФ з північного напрямку не варто. Ворог може здійснити свій задум, якщо накопичить достатньо наступального потенціалу.

"Щодо планів наступу ворога на Чернігівщину, в принципі, це не тільки моя думка, а загальна, я про це розмовляв з головнокомандувачем. Це можливо, якщо в них буде 70 тисяч військовослужбовців і вони наберуть все-таки той потенціал, який мінімально потрібен для наступу на Київ. І ми бачимо групу солдатів з Північної Кореї, можливо, це будуть саме північнокорейці, оскільки я вважаю, що вони їх не кинуть на складні для них напрямки, адже там ми їх дуже швидко перемелемо, і їм знову потрібно буде знову шукати цей потенціал з Північної Кореї", — розповів Півненко.

Олександр Півненко

Водночас він не виключив, що росіяни намагатимуться проводити активні дії на північних кордонах України. І хоча це може й не бути безпосередній наступ на Київ, вони прагнутимуть хоча б створити на нашій території буферну зону глибиною до 10 кілометрів.

"Я вважаю, що це не буде саме повноцінний наступ на Київ, а це може бути спроба створити буферну зону в Чернігівській та Сумській областях. Це задумано для того, щоб тримати на цих напрямках наші підрозділи постійно. До того ж нам доведеться перекидати туди нові підрозділи, щоб їх стримати, щоб вони далі не рухались. А це змушуватиме нас розпорошувати сили і, скажімо так, забирати в нас потенціал для наступу на інших напрямках для відбиття своїх територій", — пояснив Півненко.

Також генерал зазначив, що командування супротивника може збільшити кількість живої сили в армії шляхом мобілізації в Росії. Але примусового набору до російської армії наразі не помітно.

"Може бути, але поки ми не бачимо, що вони будуть в силовий спосіб це робити. Потенційно, вони як рухаються, так і будуть рухатись. Загальна цифра, ми це вже чули, в районі 600 тисяч. 300 тисяч до кінця цього року, 300 наступного, ну, подивимось. Зараз у них ситуація насправді не дуже хороша, тому що вони втратили ініціативу на Лиманському напрямку", — зазначив Півненко.

Він додав, що Сили оборони посилились на Добропільському напрямку. Тож, на його думку, росіянам там нічого не "світить".

"В них взагалі там, я вважаю, нічого не вийде, тому що там стоять підрозділи Національної гвардії. Я безпосередньо розмовляв з командиром на тому напрямку, а це командир з серйозним бойовим досвідом, і він розуміє складність ситуації, і я думаю, ми все зробимо для того, щоб взагалі не було проблем на тому напрямку. Ну, і на Харківщині "Хартія" продовжує за рахунок іноземців проводити активні розвідувальні та ударно-пошукові дії. Для того, щоб припинити їхній наступ на Куп'янськ. Я думаю, там теж буде ситуація розвиватися на нашу користь. Ну, і Лиман ми самі бачили, там Третій армійський корпус зробив серйозні кроки і теж посилив свої позиції. Тому ситуація, в принципі, непогана і для фронту, і для нас в цілому, — резюмував Півненко.

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