В Україну повертається літо? Синоптики назвали дати потепління до +24 градусів

Цього тижня в Україні очікується пік бабиного літа

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Погода на початку жовтня порадує українців останнім теплом. З понеділка, 5 жовтня, по всій країні розпочнеться поступове потепління, вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +22 градусів.

Детально про погоду у першу декаду жовтня "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич: Бабине літо скасовується? Антициклон "Борхерт" йде в Україну

За його прогнозом, з 5 жовтня потепління пошириться по всій країні, вдень будуть комфортні 17…22 градуси тепла. Прогріються навіть північні та східні регіони, де у перші дні жовтня нічні температури сягали було +3…+8 градусів.

Наступними днями потепління сягне піка, за словами Кібальчича, 7–9 жовтня повітря прогріватиметься до літніх +19…+24 градусів. Навіть нічні температури підвищаться до +7…+14.

Прогноз погоди в Україні на 1-10 жовтня. Інфографіка ШІ

Скільки триватиме тепло

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що за попередніми прогнозами, з 9-10 жовтня в Україні очікуються дощі та похолодання. Це підтверджує й прогноз Українського гідрометцентра.

У суботу, 10 жовтня, синоптики прогнозують дощ. Температура повітря різко знизиться: якщо напередодні вдень очікується 21 градус тепла, то 10 жовтня повітря в денні години прогріється лише до +14 градусів. Проте вже 13 жовтня прогнозується певне підвищення температури.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли в Україні очікується перший сніг. На погодні умови впливає кліматичне явище Ель-Ніньо.