Считанные минуты до цели: куда и как быстро могут долететь корейские ракеты KN-30 (карта)

Какие области и города могут оказаться под угрозой

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Россия получила от Северной Кореи баллистические ракеты KN-30, которые потенциально способны долететь до Киева примерно за пять с половиной минут. В Воронежской области начали разворачивать шесть пусковых установок для этих ракет, которые в общей сложности могут обеспечить запуск до 120 ракет.

"Телеграф" расскажет, какие украинские регионы потенциально могут оказаться в зоне досягаемости KN-30, сколько времени может занять ее полет до Киева, Днепра или Одессы и как изменится ситуация, если Россия разместит такие комплексы ближе к украинской границе или на оккупированных территориях.

Для справки: по данным ISW, KN-30 является модернизированной версией баллистической ракеты KN-23. Она способна нести боевую часть массой до 2500 килограммов. Дальность полета ракеты составляет 600 километров.

В то же время открытые источники указывают, что это может быть минимальная дальность. При других параметрах, в частности в зависимости от массы боевой части, KN-30 может быть способна преодолевать до 900 километров.

Что может оказаться в зоне досягаемости из Воронежской области

Если KN-30 будут запускать из Воронежской области, ракеты могут достигать ряда украинских регионов.

В частности, речь идет о:

Сумской области;

Харьковской области;

Черниговской области;

Полтавской области;

Киевской области;

Днепропетровской области;

Запорожской области.

"Телеграф" отдельно подсчитал условное время полета ракеты до трех крупных городов — Киева, Днепра и Одессы.

Для расчета использовалась средняя скорость 6750 км/ч. Она получена как среднее значение между двумя показателями скорости:

(6100 + 7400) / 2 = 6750 км/ч.

Расчет основан на географическом расстоянии по прямой между условной точкой запуска и городом.

Зона потенциальной досягаемости из Воронежа. Инфографика: "Телеграф"

Из Воронежа ракета согласно такой математической модели может преодолеть расстояние:

до Киева — примерно за 5 минут 32 секунды;

до Днепра — примерно за 4 минуты 8 секунд;

до Одессы — примерно за 7 минут 31 секунду.

Расстояния, которые использовались для расчета:

Воронеж — Киев: 621,7 км;

Воронеж — Днепр: 464,3 км;

Воронеж — Одесса: 844,8 км.

Если Россия разместит KN-30 в других регионах

Воронежская область — не единственная территория, откуда Россия потенциально может запускать KN-30.

Если пусковые установки переместят ближе к украинской границе или разместят на оккупированных территориях, время подлета до отдельных городов может существенно сократиться.

"Телеграф" рассчитал условное время полета KN-30 из Курска, Брянска, Ростова-на-Дону и оккупированного Крыма.

Вероятны точки запуска KN-30. Инфографика: "Телеграф"

Киев

До Киева быстрее всего ракета может долететь из Брянска — примерно за 3 минуты 37 секунд. Почти столько же времени займет подлет из Курска — 3 минуты 44 секунды. В случае запуска из Воронежа ракета может достичь столицы ориентировочно за 5 минут 32 секунды, из оккупированного Крыма — за 6 минут 6 секунд, а из Ростова-на-Дону — примерно за 6 минут 45 секунд.

Днепр

Для Днепра самое короткое время подлета — при запуске из Курска или Ростова-на-Дону: примерно 3 минуты 19 секунд. Из оккупированного Крыма ракета может долететь ориентировочно за 3 минуты 56 секунд, из Воронежа — за 4 минуты 8 секунд, а из Брянска — примерно за 4 минуты 45 секунд.

Одесса

Меньше всего времени на реакцию может оставаться у Одессы в случае запуска ракеты из оккупированного Крыма — примерно 2 минуты 41 секунду. Из Ростова-на-Дону подлет может занять около 6 минут 7 секунд, из Курска — 6 минут 17 секунд, из Брянска — примерно 7 минут 4 секунды, а из Воронежа — до 7 минут 31 секунды.

Сколько времени улетает ракета. Инфографика: ИИ "Телеграф"

Для расчета из оккупированного Крыма использован Севастополь как условная точка запуска.

Расстояния, на которых основывается расчет:

Курск — Киев: 420,6 км;

Курск — Днепр: 372,2 км;

Курск — Одесса: 706 км;

Брянск — Киев: 407,4 км;

Брянск — Днепр: 533,5 км;

Брянск — Одесса: 795,5 км;

Ростов-на-Дону — Киев: 760,1 км;

Ростов-на-Дону — Днепр: 373,2 км;

Ростов-на-Дону — Одесса: 687,4 км;

Севастополь — Киев: 686,5 км;

Севастополь — Днепр: 443,4 км;

Севастополь — Одесса: 301 км.

Наименьшее условное время подлета согласно этим расчетам — из оккупированного Крыма до Одессы: около 2 минут 41 секунды.

До Киева самый быстрый результат в этой модели — из Брянска, около 3 минут 37 секунд.

До Днепра ракета из Курска или Ростова-на-Дону могла бы долететь примерно за 3 минуты 19 секунд.

В то же время эти расчеты являются математической моделью, основанной на расстоянии по прямой и средней скорости 6750 км/ч. Реальное время полета будет зависеть от конкретной точки запуска, траектории ракеты и ее технических параметров.

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