Орден від Зеленського не допоможе? Чи дозволить Маск бити через Starlink по Росії

Його позиція ґрунтується не на особистому ставленні до України

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Американський мільярдер Ілон Маск отримав від президента України Володимира Зеленського орден Свободи. Проте ймовірність, що це вплине на його рішення про заборону використання Starlink для ударів по території Росії, дуже низька. Але й не дорівнює нулю.

Указ про нагородження Маска з'явився на сайті глави держави 26 серпня. "Телеграф" поцікавився у трьох моделей штучного інтелекту — ChatGPT, Claude та Gemini, чи може мільярдер після нагородження дозволити Україні використання Starlink над територією Росії.

Як йдеться в указі, Ілон Маск отримує нагороду за "визначні особисті заслуги у захисті життя людей та свободи, розвиток відносин між народами України і Сполучених Штатів Америки". У документі американець названий "підприємець, інженер, керівник компаній "СпейсЕкс" та "Тесла".

Орден Свободи. Фото: wikipedia

Маск не погоджується на використання Starlink для далекобійних ударів по РФ

Як Зеленський нещодавно розповів журналістам, Маск не погоджується, щоб Сили Оборони України використовували Starlink над територією Росії для знищення цілей. Американець проти, бо вважає використання супутникової мережі над територією РФ "ескалацією". Проте, за словами Зеленського, зараз Київ отримує від команди Маска більш позитивні сигнали та продовжує добиватися дозволу.

Яка вірогідність, що після отримання ордена Маск піде на поступки

ChatGPT

За оцінкою цього ШІ, нагородження може підвищити мотивацію Маска піти назустріч Україні, але не створює для нього жодного обов’язку. Водночас гостра потреба України в ураженні російських пускових установок і особисте звернення Зеленського створюють додатковий стимул для перегляду позиції.

За оцінкою ChatGPT, ймовірність, що Маск надасть дозвіл на застосування Starlink за межами України протягом найближчих 6 місяців близько 30%. Нагорода підвищує її, але не радикально.

Український військовий зі Старлінком. Фото: mil.in.ua

Claude

Цей ШІ дає ще нижчу ймовірність того, що після нагороди Маск змінить позицію, бо орден ніяк не зобов'язує його до цього. Рішення про дозвіл або заборону для мільярдера — не жест вдячності, а стратегічний і політичний вибір. Він повʼязаний з його позицією щодо війни, відносинами з президентом США Дональдом Трампом і побоюваннями ескалації з Росією.

Нагорода радше зміцнює особисті стосунки Маска з Києвом, але навряд чи стане вирішальним фактором. Claude вважає, що ймовірність цього у найближчі місяці складає 10–15%. Зміна позиції можлива лише у разі суттєвого тиску з боку Трампа, або зміни воєнної ситуації.

Gemini

Ця модель ШІ найменш оптимістична. За оцінкою Gemini, нагородження орденом не змінить позицію Ілона Маска, бо його рішення щодо обмеження Starlink зумовлені не особистим ставленням до України. Він керується жорсткими геополітичними та бізнес-міркуваннями.

Зокрема йдеться про побоювання ескалації. Крім того, глава SpaceX діє в межах політики Вашингтона, яка обмежує використання американських технологій для ударів углиб РФ. Оцінка ймовірності, що Маск дасть дозвіл — 5–10%, вважає нейромережа.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні могла бути вулиця Ілона Маска. Коли американець почав робити неоднозначні заяви про війну Росії проти України, від цієї ідеї відмовилися.