Орден от Зеленского не поможет? Позволит ли Маск бить через Starlink по России

Его позиция основывается не на личном отношении к Украине

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Американский миллиардер Илон Маск получил от президента Украины Владимира Зеленского орден Свободы. Однако вероятность, что это повлияет на его решение о запрете использования Starlink для ударов по территории России, очень низка. Но и не равна нулю.

Указ о награждении Маска появился на сайте главы государства 26 августа. "Телеграф" поинтересовался у трех моделей искусственного интеллекта — ChatGPT, Claude и Gemini, может ли миллиардер после награждения позволить Украине использование Starlink над территорией России.

Как говорится в указе, Илон Маск получает награду за "выдающиеся личные заслуги в защите жизни людей и свободы, развитие отношений между народами Украины и Соединенных Штатов Америки". В документе американец назван "предприниматель, инженер, руководитель компаний "СпейсЭкс" и Тесла".

Орден свободы. Фото: wikipedia

Маск не соглашается на использование Starlink для дальнобойных ударов по РФ

Как Зеленский недавно рассказал журналистам, Маск не соглашается, чтобы Силы Обороны Украины использовали Starlink над территорией России для уничтожения целей. Американец против, потому что считает использование спутниковой сети над территорией РФ "эскалацией". Однако, по словам Зеленского, сейчас Киев получает от команды Маска более положительные сигналы и продолжает добиваться разрешения.

Какова вероятность, что после получения ордена Маск пойдет на уступки

ChatGPT

По оценке этого ИИ, награждение может повысить мотивацию Маска пойти навстречу Украине, но не создает для него никакой обязанности. В то же время, острая потребность Украины в поражении российских пусковых установок и личное обращение Зеленского создают дополнительный стимул для пересмотра позиции.

По оценке ChatGPT, вероятность, что Маск предоставит разрешение на применение Starlink за пределами Украины в течение ближайших 6 месяцев около 30%. Награда повышает ее, но не радикально.

Украинский военный со Старлинком. Фото: mil.in.ua

Claude

Этот ИИ дает еще более низкую вероятность того, что после награды Маск изменит позицию, потому что орден никак не обязывает его к этому. Решение о разрешении или запрете для миллиардера – не жест благодарности, а стратегический и политический выбор. Он связан с его позицией по войне, отношениями с президентом США Дональдом Трампом и опасениями эскалации с Россией.

Награда, скорее, укрепляет личные отношения Маска с Киевом, но вряд ли станет решающим фактором. Claude считает, что вероятность этого в ближайшие месяцы составляет 10-15%. Изменение позиции возможно только в случае существенного давления со стороны Трампа или изменения военной ситуации.

Gemini

Эта модель ИИ наименее оптимистичная. По оценке Gemini, награждение орденом не изменит позицию Илона Маска, потому что его решения по ограничению Starlink обусловлены не личным отношением к Украине. Он руководствуется жесткими геополитическими и бизнес-рассуждениями.

В частности, речь идет об опасениях эскалации. Кроме того, глава SpaceX действует в рамках политики Вашингтона, ограничивающей использование американских технологий для ударов вглубь РФ. Оценка вероятности, что Маск даст разрешение – 5–10%, считает нейросеть.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могла быть улица Илона Маска. Когда американец стал делать неоднозначные заявления о войне России против Украины, от этой идеи отказались.