Известный украинский военный поделился историей о Билецком: "Нужно бить путь на Мариуполь"

Билецкий рвался в окруженный Мариуполь к побратимам, несмотря ни на что

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Военный аэроразведчик и блогер Александр Карпюк (Serg Marco) поделился личной историей о взаимодействие с Героем Украины, командиром Третьего армейского корпуса ВСУ Андреем Билецким, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил одним из командиров новой обновленной группировки войск на Донбассе.

Карпюк во многих вещах был не согласен с позицией Билецкого, однако сейчас поддерживает его кандидатуру на данном посту. Аэроразведчик рассказал о взаимодействии с "Тройкой" в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Это полностью перевернуло его восприятие о Билецком и подразделениях, которые тот строит.

Карпюк вспомнил о штурме одного из населенных пунктов на стыке Запорожской и Донецкой областей весной 2022 года. Его небольшое подразделение (пилоты, снайперы и штурмовики) добилась проведения операции на одном из участков фронта совместно с 3-й отдельной штурмовой бригадой (3 ОШБР). По замыслу, бронетанковый кулак и артиллерию давали другие подразделения ВСУ, задача "тройки" была штурм. Сама операция должна была начаться после того, как позиции противника разберет артиллерия, а затем вперед пойдет бронетанковый кулак из танков и БМП.

Уже в начале операции Александр понял, что все идет не так. Карпюк подчеркнул, что штаб "тройки" действовал профессионально, однако даже они не смогли достучаться до высшего командования для оперативного реагирования на сложившуюся ситуацию. В итоге штурм провалился: "Азовцы" отошли, танки остались гореть. В этот момент к бою присоединились батареи 43-й и 45-й артиллерийских бригад, что позволило прикрыть отход штурмовиков и бойцов из подбитой брони и нанести оккупантам большие потери.

После боя Карпюк рассказал, что встретился с Билецким. Он машинально извинился перед командиром "Тройки": "Это сражение нужно было выигрывать. Всё для этого было. Извини, что не сделали больше".

"Это точно не ваша вина. Вы сделали, что могли и мы высоко оценили вашу работу. Я был на штабе, смотрел ваши стримы. Благодарю вас за вашу работу. Надеюсь что поработаем еще", — ответил Билецкий.

Serg Marco также спросил, почему командование не реагировала на предложения "Тройки" во время операции: "Почему не обращали внимание на ваши предложения наверху, я знаю, что они были? Почему?".

Билецкий ответил: "Потому что мы не угодны части военного руководства. Но мы все равно будем идти, и делать что надо. Ибо нужно бить путь на Мариуполь. Это наш долг. Перед теми, кто там. И если такие правила игры мы будем по ним играть".

Тогда в штабе я увидел командира объединенного со своими людьми общей миссией, которая была важнее всего. Александр Карпюк

Александр Карпюк

Карпюк подытожил, что если Билецкий не изменился с того времени, то он обеими руками поддерживает назначение Билецкого.

Ранее военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко заявил, что кризис обороны на восточном фланге Славянско-Краматорской агломерации усиливается. Однако ситуацию может спасти привлечение к обороне этого направления Третьего армейского корпуса под командованием бригадного генерала Билецкого.