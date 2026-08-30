Рада може змінити формат роботи через атаки Росії: що відомо

Росіяни методично намагаються зірвати ритм життя в столиці та області

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Верховна Рада України ймовірно змінить формат роботи через постійні повітряні тривоги, які оголошуються в Києві в же четвертий день поспіль. Проте наразі точно не відом, як саме працюватимуть депутати в залі.

Про це повідомив народний депутат України з фракції "Голос" Ярослав Железняк. За його словами, такий формат може нести деякі ризики в законотворчій діяльності.

Нардеп наголосив, що очевидно Верховна Рада не зможе проводити пленарні засідання згідно з Регламентом. Ймовірно, депутати повернуться до роботи, як на початку вторгнення росіян у 2022 році.

"Якщо відверто, поки не уявляю, як Рада буде працювати, якщо такий режим повітряних тривог продовжиться. Скоріш за все, це буде чимось схоже на роботу у березні-червні 2022-го, коли вже в зал виставляють по черзі законопроєкти одразу на голосування без обговорення. Правда тут тоді буде голосуватися тільки те, що умовно не викликає ніякого супротиву в інших або компромісне", — написав Железняк.

Скільки тривог вже прозвучало в Києві

Варто зазначити, що після Дня Незалежності України окупанти значно збільшили кількість атак по Києву. 27 серпня в столиці оголосили 13 повітряних тривог — найбільше за одну добу з початку повномасштабної агресії Росії проти України. Попередній максимум становив 12 сигналів на день. Його зафіксували 1 березня 2022 року, у перші тижні повномасштабного вторгнення РФ.

Так, 27 серпня оголошено — 13 повітряних тривог, 28 серпня було зафіксовано 12, 29 серпня — 10. Загалом у період з 27 по 30 серпня в столиці України оголошувалося вже 43 повітряні тривоги.

Кількість повітряних тривог у Києві. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні змінять алгоритм реагування на постійні повітряні атаки росіян.