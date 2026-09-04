Чеки в "АТБ" печатают даже после отказа покупателя? Что с ними делают

Как утилизируют расчетные документы

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В "АТБ" покупателю не выдают чек автоматически после каждой покупки, кассир сначала спрашивает, нужен ли он. Однако чек печатается вне зависимости от ответа клиента.

Об этом "Телеграфу" рассказал сотрудник "АТБ". По его словам, чеки печатаются после каждой оплаты товара в кассе.

"Просто кассир спрашивает, нужно ли вам отдавать, или нет. Чтобы они не валялись на кассе как лишний мусор, их выбрасывают. У каждого есть мусорное ведро, куда их выбрасывают. Затем они утилизируются просто с обычным мусором", — рассказал работник сети.

Фискальный кассовый чек – это расчетный документ, созданный в бумажном или электронном формате. Он подтверждает факт покупки товара или получения услуги. У покупателей, имеющих приложение "АТБ", чек в электронном виде появляется в приложении после каждой покупки.

Почему чеки в "АТБ" печатают очень мелким шрифтом

Чеки в "АТБ" печатаются очень мелким шрифтом. Поэтому часть информации бывает сложно прочитать, особенно людям с плохим зрением.

Как рассказали представители сети, более мелкий шрифт на чеках начали использовать еще в начале полномасштабной войны. Главной причиной стала необходимость экономить кассовую ленту. В сложный период компания пыталась снизить затраты и обеспечить стабильную работу магазинов, поэтому формат печати чеков изменили.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что даже если вы потеряли или выбросили чек после покупки у "АТБ", шанс вернуть товар все равно есть. Однако без документа, подтверждающего приобретение, процедура становится значительно более сложной.