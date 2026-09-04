Дощі зіпсують перші вихідні вересня в Україні. Кому не пощастить з погодою (карта)

З 6 числа також знизиться температура повітря

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Перші дні осені подарували практично літню погоду, проте вже з суботи, 5 вересня, в Україну прийдуть дощі. Циклони наженуть в хмар, посилиться вітер і дощі різної інтенсивності йтимуть по всій Україні.

Про це в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич: Осінь заявить про себе різким похолоданням. Чого чекати від погоди у вересні

Проте, на щастя, дощова погода не буде затяжною. За словами, метеоролога, вже після 7 вересня, їх прожене антициклон із центральної Європи. Він і визначатиме погоду в нашій країні до кінця першої декади місяця.

Де в Україні будуть дощі найближчими днями

За прогнозом Українського гідрометцентру, у суботу, 5 вересня, дощі прогнозуються переважно на заході та півночі України, а також у частині центральних областей:

Волинська

Рівненська

Житомирська

Київська

Чернігівська

Сумська

Хмельницька

Тернопільська

Івано-Франківська

Закарпатська

Чернівецька

Черкаська

Кіровоградська

Прогноз погоди на 5 вересня. Карта: Укргідрометцентр

Наступного дня, 6 вересня, дощі ймовірні майже по всій Україні. Без опадів, за прогнозом, буде тільки у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Одеській областях.

Прогноз погоди на 6 вересня. Карта: Укргідрометцентр

У понеділок, 7 вересня, на переважній частині України — без опадів. Проте в кількох областях можливі локальні дощі.

Прогноз погоди на 7 вересня. Карта: Укргідрометцентр

За даними метеосайта ventusky.com, найбільше дощів 5 вересня варто очікувати у північній частині України. У неділю, 6 вересня, за прогнозом сайта, у південній частині дощі супроводжуватимуть грози. У понеділок, 7 вересня, дощі припиняться, лише в частині Сумщини можливі незначні опади.

Прогноз опадів на 5 вересня. Карта: ventusky.com

Прогноз опадів на 6 вересня. Карта: ventusky.com

Прогноз опадів на 7 вересня. Карта: ventusky.com

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