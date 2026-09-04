Дожди испортят первые выходные сентября в Украине. Кому не повезет с погодой (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
С 6 числа также снизится температура воздуха
Первые дни осени подарили практически летнюю погоду, однако уже с субботы, 5 сентября, в Украину придут дожди. Циклоны нагонят облаков, усилится ветер и дожди разной интенсивности будут идти по всей Украине.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич: Осень заявит о себе резким похолоданием. Чего ждать от погоды в сентябре
Однако, к счастью, дождливая погода не будет затяжной. По словам, метеоролога, уже после 7 сентября, их прогонит антициклон из центральной Европы. Он будет определять погоду в нашей стране до конца первой декады месяца.
Где в Украине будут дожди в ближайшие дни
По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу, 5 сентября, дожди прогнозируются преимущественно на западе и севере Украины, а также в части центральных областей:
- Волынская
- Ровенская
- Житомирская
- Киевская
- Черниговская
- Сумская
- Хмельницкая
- Тернопольская
- Ивано-Франковская
- Закарпатская
- Черновицкая
- Черкасская
- Кировоградская
На следующий день, 6 сентября, дожди вероятны почти по всей Украине. Без осадков, по прогнозу, будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.
В понедельник, 7 сентября, на подавляющей части Украины без осадков. Тем не менее в нескольких областях возможны локальные дожди.
По данным метеосайта ventusky.com, больше всего дождей 5 сентября следует ожидать в северной части Украины. В воскресенье, 6 сентября, по прогнозу сайта, в южной части дожди будут сопровождаться грозами. В понедельник, 7 сентября, дожди прекратятся, лишь в части Сумщины возможны небольшие осадки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима в Украине. Готовиться к лютым морозам или сплошной слякоти?