Дожди испортят первые выходные сентября в Украине. Кому не повезет с погодой (карта)

С 6 числа также снизится температура воздуха

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Первые дни осени подарили практически летнюю погоду, однако уже с субботы, 5 сентября, в Украину придут дожди. Циклоны нагонят облаков, усилится ветер и дожди разной интенсивности будут идти по всей Украине.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич: Осень заявит о себе резким похолоданием. Чего ждать от погоды в сентябре

Однако, к счастью, дождливая погода не будет затяжной. По словам, метеоролога, уже после 7 сентября, их прогонит антициклон из центральной Европы. Он будет определять погоду в нашей стране до конца первой декады месяца.

Где в Украине будут дожди в ближайшие дни

По прогнозу Украинского гидрометцентра, в субботу, 5 сентября, дожди прогнозируются преимущественно на западе и севере Украины, а также в части центральных областей:

Волынская

Ровенская

Житомирская

Киевская

Черниговская

Сумская

Хмельницкая

Тернопольская

Ивано-Франковская

Закарпатская

Черновицкая

Черкасская

Кировоградская

Прогноз погоды на 5 сентября. Карта: Укргидрометцентр

На следующий день, 6 сентября, дожди вероятны почти по всей Украине. Без осадков, по прогнозу, будет только в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Одесской областях.

Прогноз погоды на 6 сентября. Карта: Укргидрометцентр

В понедельник, 7 сентября, на подавляющей части Украины без осадков. Тем не менее в нескольких областях возможны локальные дожди.

Прогноз погоды на 7 сентября. Карта: Укргидрометцентр

По данным метеосайта ventusky.com, больше всего дождей 5 сентября следует ожидать в северной части Украины. В воскресенье, 6 сентября, по прогнозу сайта, в южной части дожди будут сопровождаться грозами. В понедельник, 7 сентября, дожди прекратятся, лишь в части Сумщины возможны небольшие осадки.

Прогноз осадков на 5 сентября. Карта: ventusky.com

Прогноз осадков на 6 сентября. Карта: ventusky.com

Прогноз осадков на 7 сентября. Карта: ventusky.com

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