Колишню журналістку "Телеграфу" засудили "за шпигунство" в окупованому Мелітополі

Окупанти продовжують воювати з цивільними українцями, викрадаючи їх та ламаючи їм життя

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Росіяни засудили колишню журналістку видання "Телеграф" Ірину Левченко до 15 років позбавлення волі. Самопроголошена окупаційна влада Мелітополя звинуватила полонену жінку у шпигунстві.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив колишній головний редактор "Телеграфу" Ярослав Жарєнов.

За словами журналіста, так званий "вирок" за нібито передачу інформації про розташування та переміщення окупаційних військ на підконтрольну Україні територію, жінка отримала вчора, 3 вересня.

"Звісно, це все тотальна брехня. Інакше чому розслідування тривало аж 3,5 роки? Для чого її возили то в Крим, то в Донецьк, то просто губили? Вирок Ірина зустріла з усмішкою. Адже очевидно, що це фарс, який не має нічого спільного з правосуддям", – написав Ярослав Жарєнов.

Також він опублікував світлину колишньої колеги із залу суду.

Жінка зустріла цей "вирок" з усмішкою

"Телеграф" звертається до Національної спілки журналістів України із проханням звернутися до міжнародних організацій з приводу незаконного засудження Ірини Левченко.

Нагадаємо, 6 травня 2023 року ФСБ викрали Ірину Левченко та її чоловіка просто з вулиці в окупованому Мелітополі. До повномасштабного вторгнення росіян Ірина співпрацювала з "Телеграфом", висвітлюючи гострі соціальні теми.

Втім, на момент окупації її рідного міста, жінка вже вийшла на пенсію і не займалася жодною трудовою діяльністю, а також мала проблеми зі здоров'ям. Довгий час після викрадення рідні не знали, де саме утримують подружжя і в якому вони стані.

Самопроголошена влада відмовлялася надавати бодай якусь інформацію про їхнє місцезнаходження.

До викрадення подружжя мало численні проблеми зі здоров'ям

Чоловіка Ірини випустили з полону лише через рік, а сама вона залишилась в руках ФСБ. Перший лист від неї родичі отримали у липні 2025 року.

Тоді стало відомо, що її утримують у Донецькому СІЗО, але планують перевести до Сімферополя на суд. На той момент було невідомо, за якою саме статтею її судитимуть.

Востаннє жінка виходила на зв'язок у червні 2026 року. У листі вона привітала колишніх колег з Днем журналіста і навіть пожартувала:

"6 червня у нас професійне свято журналістів. Передайте мої вітання колегам від мого імені, будь ласка. А ще скажіть їм, що я перебуваю у тривалому творчому закордонному відрядженні, вивчаю побут і звичаї аборигенів та "понаїхавших" :)", — писала журналістка.

Лист із СІЗО

На той час вже стало відомо, що окупанти намагаються інкримінувати українці "шпигунство" і "тероризм". Як бачимо, для фабрикування цієї справи і винесення "вироку" бутафорським судом їм знадобилося понад 3 роки.

Екс-головред "Телеграфу", який встиг попрацювати з Іриною до полону, Ярослав Жарєнов раніше зазначав, що було безліч спроб витягти її з неволі. Проте обмін цивільних полонених — дуже складний процес, який, на жаль, майже не рухається.

Тепер залишається сподіватися лише на обмін

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки українців у 2025 році перебувало у російському полоні, або зникли безвісти: названо дуже сумну цифру.