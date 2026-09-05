Синоптик назвав дату, коли в Україну повернеться тепло: початок тижня буде холодним

Після періоду похолодання ще будуть теплі дні

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Україну на вихідних накриють дощі, але невдовзі температура повітря підвищиться. Проте попереду ще кілька прохолодних днів.

За прогнозом синоптика, начальника Черкаського обласного гідрометеорологічного центру Віталія Постриганя, за попередніми прогностичними оцінками, на початку нового робочого тижня збережеться прохолодна погода без опадів. Вже з 9 вересня в Україну надійде чергова хвиля тепла.

Як пояснив синоптик, черговий тепловий купол, який сформувався над Середземномор'ям зумовив спеку, яка триває на півдні Франції та Італії, а у південних районах Іспанії температура підвищується до +40 градусів. Водночас Північна Європа перебуває під впливом активної циклонічної діяльності.

Циклони зміщуються з Північної Атлантики на Балтику, несучи із собою прохолодну, нестійку погоду з температурою до +20 градусів та частими дощами. Взаємодія цих двох баричних систем викликає перебудову атмосферної циркуляції над Україною.

Український гідрометцентр підтверджує прогноз про потепління після 9 вересня. Зокрема у неділю, 6 вересня, денна температура повітря в Україні складе від +14 +25 градусів. А вже за кілька днів, 10 вересня, прогнозується від 21 до 31 градуса тепла.

Прогноз погоди на 6 вересня. Карта: Український гідрометцентр

Прогноз погоди на 10 вересня. Карта: Український гідрометцентр

Тенденцію до потепління на наступному тижні також добре видно у прогнозах сайта Meteofor. Вже 9 вересня "градуси" піднімуться.

Прогноз погоди на тиждень. Джерело: Meteofor

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