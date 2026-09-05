Синоптик назвал дату, когда в Украину вернется тепло: начало недели будет холодным
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
После периода похолодания еще будут теплые дни
Украину в выходные накроют дожди, но вскоре температура воздуха повысится. Однако впереди еще несколько прохладных дней.
По прогнозу синоптика, начальника Черкасского областного гидрометеорологического центра Виталия Постриганя, по предварительным прогностическим оценкам, в начале новой рабочей недели сохранится прохладная погода без осадков. Уже с 9 сентября в Украину поступит очередная волна тепла.
Как пояснил синоптик, очередной тепловой купол, сформировавшийся над Средиземноморьем, обусловил жару, которая стоит на юге Франции и Италии, а в южных районах Испании температура повышается до +40 градусов. В то же время Северная Европа находится под влиянием активной циклонической деятельности.
Циклоны смещаются с Северной Атлантики на Балтику, принося с собой прохладную, неустойчивую погоду с температурой до +20 градусов и частыми дождями. Взаимодействие этих двух барических систем вызывает перестройку атмосферной циркуляции над Украиной.
Украинский гидрометцентр подтверждает прогноз по потеплению после 9 сентября. В частности, в воскресенье, 6 сентября, дневная температура воздуха в Украине составит от +14 +25 градусов. А уже через несколько дней, 10 сентября, прогнозируется от 21 до 31 градуса тепла.
Тенденция к потеплению на следующей неделе также хорошо видна в прогнозах сайта Meteofor. Уже 9 сентября "градусы" поднимутся.
Ранее "Телеграф" рассказывал, какой будет зима в Украине. Готовиться к лютым морозам или сплошной слякоти.