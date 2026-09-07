Переможців може бути кілька: Резніков розповів, коли і як можуть пройти перемовини про мир

Колишній глава Міноборони переконаний, що потрібно шукати Зона Можливого Врегулювання

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Глава Росії Володимир Путін зараз не зацікавлений у реальних переговорах, адже він робить ставку на майбутню важку для України зиму. Щоб мирний договір став можливим, кожен з учасників процесу має отримати свої "перемоги"

Детальніше читайте у другій частині інтерв'ю "Телеграфу" міністра оборони України (2021-2023) Олексія Резнікова: Чи потрібні бази НАТО в Україні? Зараз – ні: Резніков про завершення війни, план Путіна і мобілізацію жінок

За його словами, Москва розраховує, що навесні її переговорні позиції будуть сильнішими, а позиції Києва, після важкої зими, навпаки, — слабшими. Водночас, каже Резніков, не варто акцентувати на "календарних аргументах".

"Я б міркував, що можна запропонувати Путіну, сідаючи за стіл переговорів. Коли я кажу "запропонувати", я маю на увазі, в першу чергу, посередників, тобто США. Адже президент Трамп чітко сказав, що він посередник, а не сторона. І нам треба це прийняти. І нам треба шукати, чи настали умови, які нібито задовольняють потребу Путіна. Вони кажуть про скорочення ЗСУ з точки зору танків, гармат, літаків. Так, сьогодні танки хоч досі і потрібні на полі бою, але безпілотні системи вирішують ключові задачі війни", — пояснив колишній глава Міноборони.

Олексій Резніков. Фото: facebook.com/reznikovoleksii

Крім того, Росія наполягає, щоб Україна не вступала в НАТО та не мала на своїй території баз Альянсу. За словами Резнікова, він глибоко переконаний, що зараз бази НАТО на території України не потрібні.

Чи існує можливість домовитися з РФ

Ексміністр додав, що, на його думку, потрібно шукати поле для врегулювання. При чому враховувати потрібно не лише позиції України та РФ, а всіх ключових гравців.

"Я називаю це "ЗМВ" — Зона Можливого Врегулювання. І помилка — шукати її тільки між позиціями України і Росії: скільки територій віддати, скільки залишити, НАТО чи не НАТО. Треба дивитися на інтереси і потреби всіх ключових гравців. За цим столом фактично є Україна, Росія, США, Європа і Китай. І в кожного є те, що може мати цінність для іншого. Україна не може дати Путіну статус великої держави, зняти західні санкції чи домовитися з ним від імені НАТО. Але це можуть обговорювати США і Європа. Китай теж має свій інтерес. Тому Зона Можливого Врегулювання може бути не двосторонньою, а багатосторонньою", — пояснив він свою думку.

У випадку мирного договору кожна країна матиме свої "перемоги"

Він окреслив, якими могли б бути "виграші" учасників процесу, якби вдалося укласти мирний договір. Путін міг би подати своєму народу як "перемогу", що він "забезпечив безпеку Росії", в Україні немає баз НАТО, а також поновлення участі РФ у визначенні архітектури європейської безпеки та поступове зняття санкцій.

Водночас президент США Дональд Трамп міг би сказати американцям, що він зупинив найбільшу війну в Європі та зменшив ризик прямої війни між Росією і НАТО.

Глава Китаю Сі Цзіньпін може подати як свої досягнення, що Китай не допустив неконтрольованої ескалації і великої війни. Країна виступила відповідальною глобальною силою і стала одним зі співавторів нової системи міжнародної безпеки.

Європейським лідерам також було б що сказати своїм народам. Вони могли б заявити, що зупинили війну на нашому континенті та не допустили капітуляції України. Крім того, — зберегли принцип, що кордони не можуть змінюватися силою, і створили систему, яка має не допустити нової великої війни в Європі".

"Президент Зеленський тоді спокійно зможе сказати: "Ми вистояли. Україна зберегла державність і суверенітет. Ми не капітулювали, не визнали окуповані території російськими. Ми зберегли та розвинули сучасні Сили оборони України — одні з найкращих, якщо не найкращі, в Європі, загартовані досвідом найбільшої війни на континенті з часів Другої світової. Саме вони стали справжньою гарантією нашої безпеки і залишатимуться головною гарантією безпеки України в майбутньому. Ми зупинили вбивства і зберегли Україну для наступних поколінь. І тепер давайте відновлювати і розвивати повоєнну — успішну, щасливу і незалежну — Україну", — моделює Резніков.

За його словами, саме якщо всі п’ять тверджень можуть бути правдивими одночасно — там і знаходиться Зона Можливого Врегулювання. Колишній глава Міноборони додав, що не обов’язково домовлятися, хто переміг у цій війні.

"Нехай кожен пояснює своїм громадянам власну перемогу. Нам треба дуже точно домовитися про інше: хто і що робить завтра", — резюмував ексміністр.

Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви посланців Трампа після перемовин в Києві 6 вересня. Вони розповіли про Путіна та дали обіцянку українцям.