Переможців може бути кілька: Резніков розповів, коли і як можуть пройти перемовини про мир
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Колишній глава Міноборони переконаний, що потрібно шукати Зона Можливого Врегулювання
Глава Росії Володимир Путін зараз не зацікавлений у реальних переговорах, адже він робить ставку на майбутню важку для України зиму. Щоб мирний договір став можливим, кожен з учасників процесу має отримати свої "перемоги"
Детальніше читайте у другій частині інтерв'ю "Телеграфу" міністра оборони України (2021-2023) Олексія Резнікова: Чи потрібні бази НАТО в Україні? Зараз – ні: Резніков про завершення війни, план Путіна і мобілізацію жінок
За його словами, Москва розраховує, що навесні її переговорні позиції будуть сильнішими, а позиції Києва, після важкої зими, навпаки, — слабшими. Водночас, каже Резніков, не варто акцентувати на "календарних аргументах".
"Я б міркував, що можна запропонувати Путіну, сідаючи за стіл переговорів. Коли я кажу "запропонувати", я маю на увазі, в першу чергу, посередників, тобто США. Адже президент Трамп чітко сказав, що він посередник, а не сторона. І нам треба це прийняти. І нам треба шукати, чи настали умови, які нібито задовольняють потребу Путіна. Вони кажуть про скорочення ЗСУ з точки зору танків, гармат, літаків. Так, сьогодні танки хоч досі і потрібні на полі бою, але безпілотні системи вирішують ключові задачі війни", — пояснив колишній глава Міноборони.
Крім того, Росія наполягає, щоб Україна не вступала в НАТО та не мала на своїй території баз Альянсу. За словами Резнікова, він глибоко переконаний, що зараз бази НАТО на території України не потрібні.
Першу частину інтерв'ю Резнікова читайте на "Телеграфі": Сурков бігав по стелі, Путін був змучений, а Зеленський вірив, що можна домовитись, – Резніков про те, як починалася велика війна
Чи існує можливість домовитися з РФ
Ексміністр додав, що, на його думку, потрібно шукати поле для врегулювання. При чому враховувати потрібно не лише позиції України та РФ, а всіх ключових гравців.
"Я називаю це "ЗМВ" — Зона Можливого Врегулювання. І помилка — шукати її тільки між позиціями України і Росії: скільки територій віддати, скільки залишити, НАТО чи не НАТО. Треба дивитися на інтереси і потреби всіх ключових гравців. За цим столом фактично є Україна, Росія, США, Європа і Китай. І в кожного є те, що може мати цінність для іншого. Україна не може дати Путіну статус великої держави, зняти західні санкції чи домовитися з ним від імені НАТО. Але це можуть обговорювати США і Європа. Китай теж має свій інтерес. Тому Зона Можливого Врегулювання може бути не двосторонньою, а багатосторонньою", — пояснив він свою думку.
У випадку мирного договору кожна країна матиме свої "перемоги"
Він окреслив, якими могли б бути "виграші" учасників процесу, якби вдалося укласти мирний договір. Путін міг би подати своєму народу як "перемогу", що він "забезпечив безпеку Росії", в Україні немає баз НАТО, а також поновлення участі РФ у визначенні архітектури європейської безпеки та поступове зняття санкцій.
Водночас президент США Дональд Трамп міг би сказати американцям, що він зупинив найбільшу війну в Європі та зменшив ризик прямої війни між Росією і НАТО.
Глава Китаю Сі Цзіньпін може подати як свої досягнення, що Китай не допустив неконтрольованої ескалації і великої війни. Країна виступила відповідальною глобальною силою і стала одним зі співавторів нової системи міжнародної безпеки.
Європейським лідерам також було б що сказати своїм народам. Вони могли б заявити, що зупинили війну на нашому континенті та не допустили капітуляції України. Крім того, — зберегли принцип, що кордони не можуть змінюватися силою, і створили систему, яка має не допустити нової великої війни в Європі".
"Президент Зеленський тоді спокійно зможе сказати: "Ми вистояли. Україна зберегла державність і суверенітет. Ми не капітулювали, не визнали окуповані території російськими. Ми зберегли та розвинули сучасні Сили оборони України — одні з найкращих, якщо не найкращі, в Європі, загартовані досвідом найбільшої війни на континенті з часів Другої світової. Саме вони стали справжньою гарантією нашої безпеки і залишатимуться головною гарантією безпеки України в майбутньому. Ми зупинили вбивства і зберегли Україну для наступних поколінь. І тепер давайте відновлювати і розвивати повоєнну — успішну, щасливу і незалежну — Україну", — моделює Резніков.
За його словами, саме якщо всі п’ять тверджень можуть бути правдивими одночасно — там і знаходиться Зона Можливого Врегулювання. Колишній глава Міноборони додав, що не обов’язково домовлятися, хто переміг у цій війні.
"Нехай кожен пояснює своїм громадянам власну перемогу. Нам треба дуже точно домовитися про інше: хто і що робить завтра", — резюмував ексміністр.
Раніше "Телеграф" розповідав про головні заяви посланців Трампа після перемовин в Києві 6 вересня. Вони розповіли про Путіна та дали обіцянку українцям.