Європарламент проведе спеціальні слухання щодо Росії через викрадення українських дітей, - Кондратюк

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Візит делегації українських жінок-депутаток до Брюсселя уже має перші результати. Річ у тім, що після нього у Європарламенті проведуть спеціальні слухання щодо злочинів Росії проти українських дітей.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк, йдеться на сайті ВРУ. Зазначається, що питання проведення слухань обговорювалося, зокрема, під час зустрічі віцеспікерки Олени Кондратюк із віцепрезиденткою Європейського Парламенту Євою Копач.

Під час зустрічі сторони домовилися координувати санкції щодо осіб, які причетні до депортації, примусового переміщення, індоктринації та мілітаризації українських дітей.

"Також домовилися про проведення в Європейському парламенті окремих слухань щодо українських дітей. Цю ініціативу під час зустрічі зі мною підтримала і Президентка Європарламенту Роберта Мецола. Готуємося до проведення слухань разом з ініціативою Bring Kids Back UA", — зауважила Олена Кондратюк.

Заступниця голови Верховної Ради також окремо подякувала Єві Копач за важливу адвокацію повернення та захисту прав викрадених РФ українських дітей.

Напередодні за підтримки віцеспікерки Олени Кондратюк народні депутати України разом із президентською ініціативою Bring Kids Back UA створили спільну платформу для взаємодії, обміну інформацією, формування єдиного голосу та адвокації повернення викрадених Росією українських дітей через парламентську дипломатію.