Европарламент проведет специальные слушания в отношении России из-за похищения украинских детей, — Кондратюк

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Визит делегации украинских женщин-депутаток в Брюссель уже имеет первые результаты. Дело в том, что после него в Европарламенте проведут специальные слушания по поводу преступлений России против украинских детей.

Об этом сообщила заместитель председателя Верховной Рады Украины Елена Кондратюк, говорится на сайте ВРУ. Отмечается, что вопрос проведения слушаний обсуждался, в частности, во время встречи вице-спикера Елены Кондратюк с вице-президентом Европейского Парламента Евой Копач.

Во время встречи стороны договорились координировать санкции в отношении лиц, причастных к депортации, принудительному перемещению, индоктринации и милитаризации украинских детей.

"Также договорились о проведении в Европейском парламенте отдельных слушаний по украинским детям. Эту инициативу во время встречи со мной поддержала и Президент Европарламента Роберта Мецола. Готовимся к проведению слушаний вместе с инициативой Bring Kids Back UA", — отметила Елена Кондратюк.

Заместитель председателя Верховной Рады также отдельно поблагодарила Еву Копач за важную адвокацию возвращения и защиты прав похищенных РФ украинских детей.

Накануне при поддержке вице-спикера Елены Кондратюк народные депутаты Украины вместе с президентской инициативой Bring Kids Back UA создали общую платформу для взаимодействия, обмена информацией, формирования единого голоса и адвокации возвращения похищенных Россией украинских детей через парламентскую дипломатию.