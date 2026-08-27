Знову збиваємо балістику: що, крім Patriot, може захищати небо України

У захисників неба є декілька способів протистояти ворожій загрозі

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У ніч проти 27 серпня Повітряним силам України вдалося збити велику кількість балістичних ракет, які запустила Росія. За попередніми даними, було збито протикорабельну ракету "Онікс", яку запустили з території тимчасово окупованого Криму, та 7 балістичних ракет "Іскандер"-М/KN-23, випущених із Брянської та Курської областей РФ.

Ймовірно, таких успіхів вдалося досягти завдяки новій партії озброєнь для протиповітряної оборони, про яку напередодні говорив президент Володимир Зеленський. 25 серпня глава держави повідомляв, що Україна отримала додаткові ракети до Patriot, а також комплекси Crotale та ракети AIM від однієї із країн-союзниць.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про балістику, яку використовує Росія та про можливість України протистояти цим атакам.

Яку балістику Росія запускає Україною. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

"Іскандери"

Ракетний комплекс "Іскандер" призначається для ураження аеродромів, складів, штабів, центрів управління тощо. Дані об’єкти зазвичай добре захищені засобами протиповітряної та протиракетної оборони. Проте "Іскандер" діє швидше та дає більшу ефективність.

Дальність ураження щонайменше 500 кілометрів. До складу комплексу входять два типи ракет: балістичні та крилаті. Крім того, цей оперативно-тактичний ракетний комплекс може одночасно завдавати удару ракетами "Іскандер-К" та "Іскандер-М". Перша — це крилата ракетна, друга — балістична.

Ракетний комплекс "Іскандер". Інфографіка: defence-ua

Вартість оперативно-тактичного ракетного комплексу (ОТРК) "Іскандер" може становити від 2 до 21 мільйона доларів США за одиницю в залежності від конкретної версії та постачальника. Одна балістична ракета "Іскандер-М" коштує приблизно 3 мільйони доларів, а крилата ракета "Іскандер-К" — до 1 мільйона доларів.

Ракета "Іскандер-М". Інфографіка: "Телеграф"

"Онікс"

"Онікс" П-800 — радянська (російська) протикорабельна ракета, яка може розвинути надзвукову швидкість до 3182 км/год на висоті. Така швидкість необхідна для ударів по кораблям. Роботу над "Оніксом" розпочали наприкінці 70-х і вона споріднена з ракетами Х-22 і Х-32.

Летить "Онікс" на відстань до 600 км (експортна версія "Яхонт" має вдвічі меншу дальність), зазвичай на висоті близько 14 км, перед ударом знижується. Маса бойової частини – близько 300 кілограмів.

Є корабельний варіант завдовжки 8 м та авіаційний варіант завдовжки 6,1 м. Модернізована версія 2019 року ("Онікс-М") має дальність до 800 км та покращені характеристики протидії радіоелектронній боротьбі. Ракети "Онікс" використовуються у береговому ракетному комплексі "Бастіон", розташованому в Криму.

Ракета "Онікс". Інфографіка: "Телеграф"

Влітку Росія збільшила атаки

У порівнянні з березнем Росія суттєво наростила використання як балістичних ракет, так і гіперзвукових ракет "Циркон". Якщо в березні окупанти застосували 43 балістичні ракети та чотири "Циркони", то вже в червні ці показники зросли до 105 і 16 відповідно. Таким чином, кількість використаних балістичних ракет збільшилась у 2,4 рази, а "Цирконів" — у чотири рази.

Кількість використаної балістики та "Цирконів" у березні та червні/ Інфографіка "Телеграф", ШІ

Чим Україна може збивати балістику

Балістику майже неможливо збити з курсу і найефективнішим засобом залишається кінетичний вплив, коли ракета системи ППО фізично знищує ракету. Зробити це можуть ЗРК Patriot та SAMP/T.

Patriot PAC-3 вважається найефективнішим засобом проти "Іскандерів"/С-400. Саме Patriot Україна вже неодноразово використовувала

вважається найефективнішим засобом проти "Іскандерів"/С-400. Саме Patriot Україна вже неодноразово використовувала Ракети Aster 30 із SAMP/T здатні перехоплювати балістичні ракети малої дальності. За технічними характеристиками Aster 30 здатні попадати в балістичні ракети на дальності від 15 до 35 км.

Варто додати, що Франція та Італія дадуть Україні ліцензію на виробництво вже покращених ракет Aster 30 Block 1NT. При цьому в Україні вже є дві системи SAMP/T із ракетами Aster 30. Про це повідомляє блогер та журналіст Роман Шрайк. Однак він зазначив, що балістику ці ракети "можуть збивати лише на папері".

"Тому розробники покращили ракети і системи. Оновлені отримали приставки: Aster 30 Block 1NT і SAMP/T NG. Є реальний шанс, що SAMP/T NG, завдяки новим радарам і ракетам, зможе збивати балістику. Тобто він стане для нас альтернативою/доповненням до Петріотів, що дуже важливо. Щоправда, перевірити ефективність нових систем зможемо лише у 2027 році, коли перші із замовлених виготовлять та поставлять Україні", — пише він.

Як повідомляв керівник управління комунікацій Командування Повітряних сил ЗСУ полковника Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, в Україні гострий дефіцит ракет ППО.

За його словами, окрім нестачі ракет до "Петріотів", є й інший дефіцит у сфері ППО.

"І навіть ракети на наземних платформах та авіаційних платформах є дефіцитом", — пояснює він.

Характеристики SAMP/T та модернізованої Aster 30/ Джерело: Укрінформ

Як пише Defence Eхpress, західні ЗРК у вигляді NASAMS та IRSI-T вимірюються в одиницях. Той факт, що навіть декілька таких комплексів вплинули на посилення ППО України, говорить про велику різницю між сучасними західними ЗРК та радянськими комплексами.

Неодноразово у Повітряних силах говорили, що ЗСУ не має ракетних комплексів, які мали б можливість знищувати балістичні цілі. Проблема полягає в тому, що для цього необхідно мати спеціальні ракети – кінетичні перехоплювачі.

Звичайна зенітна ракета має знищувати ціль уламками. Якщо вона вражає аеродинамічну мету, то з великою ймовірністю це призведе до пошкодження критичних вузлів. При пошкодженні двигуна, паливної системи або системи керування крилата ракета впаде і зробить це далеко від мети.

Однак у балістиці щось працює інакше. При ураженні такої ракети уламками вона не буде знищена в повітрі. Двигун вже відпрацював, а система керування вже фактично не впливає на результат, тому що ця ракета вже падає на ціль. І робить це під кутом 80-90 градусів. Тобто просто працює гравітація, під силою якої балістична ракета вже падає.

Тому потрібні кінетичні перехоплювачі систем протиракетної оборони, які просто врізаються в балістичну ракету на шалених зустрічних швидкостях, які вимірюються за кілька кілометрів на секунду. Завдяки енергії зіткнення балістична ракета знищується.

Такі комплекси, як NASAMS, IRIST-T, "Бук", С-300П, С-125, "Оса", "Стріла-10", "Тор" та інші не можуть знищувати балістичні ракети та ракети, що летять балістичною траєкторією.

Які основні ЗРК, які цілі можуть знищувати. Інфографіка: defence-ua

На сайті "Різниця є" зазначають, що ППО та ПРО мають спільну мету – захищати країну від повітряних загроз. Але вони працюють проти різних цілей, мають різні засоби перехоплення та виконують різні завдання під час війни.

Порівняння ППО та ПРО. Інфографія: "Різниця є"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що У Зеленського розповіли, як "збиватимуть" ракети санкціями.