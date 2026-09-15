Командувача Повітряних сил пропонують звільнити через вік: яким ще генералам близько 60 років

Ще кілька топвійськових наближаються до 60-річного віку

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Журналіст та командир роти БПЛА 23-го штурмового полку Юрій Бутусов вважає, що командувачу Повітряних сил Збройних сил України Анатолію Кривоножку важко виконувати свої обов'язки через вік. Генерал-лейтенанту 61 рік.

Про це Бутусов заявив у інтерв'ю Radio NV. Він додав, що, наприклад, в ізраїльській армії максимальний вік генерала на службі 45 років. За словами військового, в Україні "багато проблем з організацією ППО" і необхідно шукати нові підходи.

"От у нас чинний головнокомандувач Повітряних сил Кривоножко відмітив 60 років. Він же досягнув максимального віку перебування на військовій службі. Так, прийняли під час війни закон, що ще на п’ять років можна [продовжувати свою діяльність]. Але невже не зрозуміло, що в людини в 60 років, яка кілька років такої виснажливої праці проходить, невже не зрозуміло, що у нього просто фізично сил вже нема … У нас на це ніхто не звертає уваги, що у людини є якась межа фізичних сил, межа моральних сил", — сказав Бутусов.

Анатолія Кривоножка було призначено командувачем Повітряних сил Збройних Сил України 3 серпня 2025 року. З 30 серпня 2024 року він виконував обов’язки командувача Повітряних сил. Він народився 27 липня 1965 року.

Анатолій Кривоножко. Фото: UAF

Яким генералам на керівних посадах в Україні близько 60 років

Колишній головком ЗСУ Олександр Сирський, якого президент України звільнив з посади у липні 2026 року, тако народився у 1965 році, на момент відставки йому був майже 61 рік. Проте звільнили його не через вік, а через суспільний тиск.

Варто зазначити, що генералів у віці старше за 60 років на керівних посадах в Україні немає. Проте деякі наближаються до цього віку:

59 років — Ігор Плахута , Командувач Сил територіальної оборони

, Командувач Сил територіальної оборони 58 років — Олексій Марченко, генерал-майор, заступник начальника Генштабу

Ще кілька топвійськових мають 57 років:

Володимир Шведюк — командувач Оперативного командування "Захід"

— командувач Оперативного командування "Захід" Анатолій Баргилевич — Генеральний інспектор Міністерства оборони України

— Генеральний інспектор Міністерства оборони України Павло Єлізаров — заступник командувача Повітряних сил ЗСУ

— заступник командувача Повітряних сил ЗСУ Олег Іващенко — начальник Головного управління розвідки Міноборони

Раніше "Телеграф" розповідав, що герой України, командир Третього армійського корпусу ЗСУ, бригадний генерал Андрій Білецький отримає нову посаду. Він очолить новий тимчасовий орган управління силами оборони України.