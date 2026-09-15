Командующего Воздушными силами предлагают уволить из-за возраста: каким еще генералам около 60 лет

Еще несколько топ-военных приближаются к 60-летнему возрасту

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Журналист и командир роты БПЛА 23-го штурмового полка Юрий Бутусов считает, что командующему Воздушными силами Вооруженных сил Украины Анатолию Кривоножко трудно выполнять свои обязанности из-за возраста. Генерал-лейтенанту 61 год.

Об этом Бутусов заявил в интервью Radio NV. Он добавил, что, к примеру, в израильской армии максимальный возраст генерала на службе 45 лет. По словам военного, в Украине "много проблем с организацией ПВО" и необходимо искать новые подходы.

«Вот у нас действующий главнокомандующий Воздушных сил Кривоножко отметил 60 лет. Он же достиг максимального возраста пребывания на военной службе. Да, приняли во время войны закон, что еще на пять лет можно [продлевать свою деятельность]. Но неужели не понятно, что у человека в 60 лет, который несколько лет через такой изнурительный труд проходит, неужели не понятно, что у него просто физически сил уже нет ... У нас на это никто не обращает внимания, что у человека есть какой-то предел физических сил, предел моральных сил», — сказал Бутусов.

Анатолий Кривоножко был назначен командующим Воздушными силами Вооруженных Сил Украины 3 августа 2025 года. С 30 августа 2024 года он исполнял обязанности командующего Воздушными силами. Он родился 27 июля 1965 года.

Анатолий Кривоножко. Фото: UAF

Каким генералам на руководящих должностях в Украине около 60 лет

Бывший главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины уволил с должности в июле 2026 года, родился в 1965 году, на момент увольнения ему был почти 61 год. Однако уволили его не из-за возраста, а из-за общественного давления.

Стоит отметить, что генералов в возрасте старше 60 лет на руководящих должностях в Украине нет. Однако некоторые приближаются к этому возрасту:

59 лет — Игорь Плахута , Командующий Сил территориальной обороны

, Командующий Сил территориальной обороны 58 лет — Алексей Марченко, генерал-майор, заместитель начальника Генштаба

Еще нескольким топ-военным 57 лет:

Владимир Шведюк — командующий Оперативного командования "Запад"

— командующий Оперативного командования "Запад" Анатолий Баргилевич — Генеральный инспектор Министерства обороны Украины

— Генеральный инспектор Министерства обороны Украины Павел Елизаров — заместитель командующего Воздушными силами ВСУ

— заместитель командующего Воздушными силами ВСУ Олег Иващенко — начальник Главного управления разведки Минобороны

Ранее "Телеграф" рассказывал, что герой Украины, командир Третьего армейского корпуса ВСУ, бригадный генерал Андрей Билецкий получит новую должность. Он возглавит новый временный орган управления силами обороны Украины.