Залужний проти Федорова? У новій колонці ексголовком пройшовся по "любителям технологій"

Дипломат ніби веде приховану дискусію з ексміністром

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Валерій Залужний, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ випустив нову колонку, в якій завуальовано опонує колишньому міністру оборони України Михайлу Федорову. Залужний не називає його імені, але воно ніби читається між рядків.

Свіжу колонку Залужного опубліковано на "Українській правді". У ній нібито відчувається дискусія з Федоровим, який послідовно виступає за збільшення ролі технологій у війні. Залужний пише про роль "маркетологів і ділків" у війні та "швидкі заробітки".

"І головне – це війна, що віддала себе в руки маркетологів і ділків, які через нерозуміння і відсутність стратегій лише розпалюють її вогнище швидкими заробітками, все більше і більше хизуючись стрімким розвитком технічного прогресу. Війна, яка здивувала, бо прогрес існує не для формування обрисів її закінчення, а саме для її продовження. Бо для одних – це впевненість у тому, що це його не стосується, а для інших – спосіб існування та заробітку", — йдеться у колонці.

Валерій Залужний. Фото: t.me/Zaluzhnui

Також Залужний наголошує, що у війни свої закони, і вони не залежать від контенту ТікТоку та кількості переглядів.

"Говорячи саме про прогрес як шлях до перемоги і закінчення війни, потрібно пам'ятати: у військовій справі є своя наука, яка історично будувалася і продовжує базуватися на закономірностях, незалежно від наповнення контентом ТікТоку. Шкода, що розуміння цього все більше, через той же прогрес, стає доступним вузькому колу людей і ми не можемо достукатися до тих, чия стратегія – це лише перегляди у соціальних мережах і чергова карколомна новина", — пише ексголовком.

Залужний згадує 2023 рік, коли його прагнення використовувати технології на полі бою викликало критику.

"Це сьогодні в Україні політично і фінансово вигідно відходити від торгівлі завісами й ставати представником технологій. Ті, хто ще три роки тому вибудовували свої претензії до мене, сьогодні запевняють, що технології – це єдине їхнє правильне рішення. Це сьогодні кожна виставка озброєнь нагадує сцену з фантастичних фільмів та музею минулих воєн одночасно. Проте тоді всі вважали інакше", — написав дипломат.

Залужний констатує, що "це вже не війна дронів". Варто зазначити, що Федоров вважає, що роль безпілотників у війні лише зростатиме. Вже після відставки з посади міністра оборони він казав, що перемога в сучасній війні залежатиме від технологічної переваги та максимальної роботизації фронту.

"Хтось сильно роки на три помиляється, думаючи про дрони. Вони самі вже просто не існують. Вони трансформувалися у більш відомі нам раніше види озброєння, проте знизивши вартість, доступність і підвищивши ефективність. Правильно вважати, що у 2026 році йде війна технологій і не лише їх. Це також війна стратегій і доктрин, що невпинно змінюються під тиском прогресу. Тому велика помилка зациклюватися на окремих технологіях і їхньому піарі лише як на зброї, яка доповнює радянську стратегію і, звісно, потребує саме радянських виконавців. Зброї, яку треба встигнути виробити і вигідно продати, а ще краще при цьому неодмінно деокупувати хоч якусь територію", — пише Залужний.

Згадав він й мобілізацію. За словами Залужного, її загнало в глухий кут "бажання деокупувати території і втримати їх радянськими методами та стратегіями, тільки вже з новою зброєю".

"Бо війну машин з величезною радянською країною, де людей фактично перетворюють на машини й кидають воювати проти справжніх машин, ми не в змозі перенести. Клятий маркетинг, що вбиває", — зазначає колишній головнокомандувач.

В ході своїх міркувань Залужний пише, ніби опонуючи Федорову, що "хтось все ще думає, що зараз зможе сформувати справді ефективну доктрину застосування дронів та роботів, а хтось думає що це неможливо".

"Фіксувати загальні тенденції для приблизних прогнозів – це саме те, чого потребує кулуарний маркетинг. Швидко і багато. Проте чи створює це системний тиск на Росію, або чи збільшує це системний тиск Росії на нас – питання поки без відповіді, хоч і шляхи розуміння більш ніж очевидні", — йдеться у статті.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Федоров спрогнозував ще 2-3 роки війни. Як змінювалася його риторика з початку року.