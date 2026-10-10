Зовсім не благо: як зайва година сну після переведення годинника б'є по здоров'ю

Переведення годинників порушує звичний розпорядок і може вплинути на самопочуття навіть за умови тривалішого нічного відпочинку

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Під час переходу на зимовий час стрілки переводять назад, і здається, що попереду – додаткова година для сну. Але організм не перебудовується слідом за годинником.

Внутрішні ритми продовжують жити за звичним розкладом. Тому зайвий час у ліжку не завжди допомагає краще відпочити, повідомляє "Телеграф".

Внутрішній годинник не переводиться слідом за стрілками

Сон і неспання регулюють циркадні ритми – внутрішні процеси, які допомагають організму орієнтуватися в часі доби. На них впливають світло, розпорядок дня, час прийомів їжі та звична активність. Після переведення годинників ці орієнтири одразу не змінюються.

Якщо людина зазвичай лягає і встає в один і той самий час, організм може і після переходу на зимовий час прокидатися за старим розкладом. За годинником ранок став довшим, але внутрішній годинник ще не встиг підлаштуватися. У результаті можна прокинутися раніше, ніж планувалося, або відчути сонливість у незвичний час.

Особливо помітне зрушення, коли змінюється звичний ритм буднів. Навіть невелика розбіжність між розкладом і внутрішнім годинником може позначитися на концентрації та бадьорості протягом дня.

Довше лежати в ліжку – не означає краще виспатися

Тривалість сну – лише одна зі складових відпочинку. Важливі також його безперервність і відповідність звичному режиму. Якщо людина прокинулася у звичайний для організму час, але вирішила провести в ліжку ще годину, самопочуття не обов'язково покращиться: сон може виявитися поверхневим або переривчастим.

Після пробудження деяким людям потрібен час, щоб включитися в роботу. Цей стан називають сонною інерцією. Він може відчуватися сильніше, якщо людина прокинулася в невідповідну фазу сну. Тому додаткова година за циферблатом не гарантує, що вранці буде легше встати та зосередитися.

Переведення годинників змінює і звичне співвідношення світла й темряви. Вранці світає раніше, ввечері темніє раніше – організм отримує нові сигнали для налаштування ритму. У перші дні вони можуть не збігатися з тим, до чого людина звикла.

Як спокійніше пережити зміну часу

Організму допоможе стабільний розпорядок. Краще дотримуватися звичного часу підйому та відходу до сну, а не намагатися різко змінювати режим через те, що стрілки показують інший час. Регулярність поступово допомагає внутрішньому годиннику узгодити сон із новим розкладом.

Ранкове світло підказує організму, що розпочався день, тому корисно не проводити весь ранок у темряві. Увечері краще спокійно підготуватися до сну. Для відпочинку важливі й звичні умови: тиша та достатній час для сну.

Переведення годинників саме по собі не додає організму повноцінну годину відпочинку. Змінюються показники годинника, а тілу потрібен час, щоб підлаштуватися. Тому оцінювати користь переходу варто не за зайвою годиною на циферблаті, а за тим, наскільки легко вдається заснути, прокинутися та зберігати бадьорість удень.

Як повідомляв "Телеграф", осіннє переведення годинників на годину назад в Україні змінює розклад людей відносно світлового дня: вранці починає світати раніше, а ввечері раніше темніє. Тому важливішою є не додаткова година на циферблаті, а те, наскільки звичний розпорядок українців збігається з природним освітленням.