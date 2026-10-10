Вовсе не благо: как лишний час сна после перевода часов бьет по здоровью

Смена времени сбивает привычный распорядок и может повлиять на самочувствие даже при более долгом ночном отдыхе

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При переходе на зимнее время стрелки переводят назад, и кажется, что впереди – дополнительный час для сна. Но организм не перестраивается вслед за часами.

Внутренние ритмы продолжают жить по привычному расписанию. Поэтому лишнее время в постели не всегда помогает лучше отдохнуть, сообщает "Телеграф".

Внутренние часы не переводятся вслед за стрелками

Сон и бодрствование регулируют циркадные ритмы – внутренние процессы, которые помогают организму ориентироваться во времени суток. На них влияют свет, распорядок дня, время приёмов пищи и привычная активность. После перевода часов эти ориентиры сразу не меняются.

Если человек обычно ложится и встаёт в одно и то же время, организм может и после перехода на зимнее время просыпаться по старому расписанию. По часам утро стало длиннее, но внутренние часы ещё не успели подстроиться. В итоге можно проснуться раньше, чем планировалось, или почувствовать сонливость в непривычное время.

Особенно заметен сдвиг, когда меняется привычный ритм будней. Даже небольшое расхождение между расписанием и внутренними часами может сказаться на концентрации и бодрости в течение дня.

Дольше лежать в постели – не значит лучше выспаться

Продолжительность сна – лишь одна из составляющих отдыха. Важны также его непрерывность и соответствие привычному режиму. Если человек проснулся в обычное для организма время, но решил провести в постели ещё час, самочувствие не обязательно улучшится: сон может оказаться поверхностным или прерывистым.

После пробуждения некоторым людям нужно время, чтобы включиться в работу. Это состояние называют сонной инерцией. Оно может ощущаться сильнее, если человек проснулся в неподходящую фазу сна. Поэтому дополнительный час по циферблату не гарантирует, что утром будет легче встать и сосредоточиться.

Перевод часов меняет и привычное соотношение света и темноты. Утром светает раньше, вечером темнеет раньше – организм получает новые сигналы для настройки ритма. В первые дни они могут не совпадать с тем, к чему человек привык.

Как спокойнее пережить смену времени

Организму поможет стабильный распорядок. Лучше придерживаться привычного времени подъёма и отхода ко сну, а не пытаться резко менять режим из-за того, что стрелки показывают другое время. Регулярность постепенно помогает внутренним часам согласовать сон с новым расписанием.

Утренний свет подсказывает организму, что начался день, поэтому полезно не проводить всё утро в темноте. Вечером лучше спокойно подготовиться ко сну. Для отдыха важны и привычные условия: тишина и достаточное время для сна.

Перевод часов сам по себе не добавляет организму полноценный час отдыха. Меняются показания часов, а телу нужно время, чтобы подстроиться. Поэтому оценивать пользу перехода стоит не по лишнему часу на циферблате, а по тому, насколько легко удаётся заснуть, проснуться и сохранять бодрость днём.

Как сообщал "Телеграф", осенний перевод часов на час назад в Украине меняет расписание людей относительно светового дня: утром начинает светать раньше, а вечером раньше темнеет. Поэтому важнее не дополнительный час на циферблате, а то, насколько привычный распорядок украинцев совпадает с естественным освещением.