В Україні пропонують скасувати нові вимоги щодо відстрочки: про що йдеться

Українці виступили проти таких законодавчих змін

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В Україні закликають не ухвалювати законодавчі зміни, які ускладнюють отримання відстрочки від мобілізації для родин людей з інвалідністю. Відповідну петицію опублікували на сайті Кабінету Міністрів. Її автори вимагають зберегти чинний механізм і не звужувати підстави для відстрочки.

Запропоновані зміни, йдеться у петиції, стосуються батьків дітей з інвалідністю, подружжя та дітей людей з інвалідністю I–III груп, а також опікунів недієздатних осіб. Умови отримання відстрочки можуть ускладнити й для членів сім’ї другого та третього ступенів споріднення.

Для цих категорій планують вимагати додаткове документальне оформлення постійного догляду або підтвердження відсутності інших родичів. Автори петиції виступають проти таких умов і вважають, що потреба людини з інвалідністю в догляді не залежить від записів у реєстрах.

"Спроби обґрунтувати такі обмеження "уніфікацією законодавства" або "боротьбою з ухиленням" є неприпустимими, адже реальні потреби людини з інвалідністю в піклуванні не залежать від паперових реєстрів. Будь-яке звуження існуючих соціальних прав суперечить статті 22 Конституції України", – йдеться у зверненні.

Автори закликають не допустити ухвалення змін, які звужують підстави для відстрочки. Вони пропонують зберегти чинний механізм захисту родин людей з інвалідністю.

На думку авторів, правову рівність потрібно забезпечувати, розширюючи державні гарантії для мобілізованих військовослужбовців, які виховують дітей з інвалідністю, а не позбавляючи захисту цивільні родини. У петиції також нагадують про статтю 22 Конституції України, яка, за оцінкою авторів, не допускає звуження наявних соціальних прав.

Для розгляду петиції Кабміном вона має набрати 25 тисяч підписів. Станом на момент публікації матеріалу її підтримали 1593 особи. До кінця збору підписів залишився 91 день.

Що відомо про можливі зміни у надання відстрочки

В Україні готують законопроєкт, що передбачає зміни щодо відстрочки від мобілізації для певних категорій. Зокрема, може йтися про звуження можливостей відстрочки для людей з інвалідністю та їхніх родин. Про це повідомила правозахисниця, ексміністерка соціальної політики, колишня уповноважена з прав людини в Україні Людмила Денісова з посиланням на відповідь Офісу військового омбудсмана на запит. Вона наголосила, що наразі йдеться лише про законодавчі пропозиції, а не про ухвалений закон.

Серед інших ініціатив для членів сім'ї другого та третього ступенів споріднення, які доглядають за особами з інвалідністю I або II групи, пропонується змінити умови отримання відстрочки. Зокрема виключити окрему підставу для родичів третього ступеня споріднення та запровадити додаткові обмеження для родичів другого ступеня.

Важливо! Подання петиції — це юридичне право кожного українця винести свою ініціативу на публічне обговорення, проте вона не є готовим рішенням влади чи опитуванням громадської думки. Абсолютна більшість подібних звернень не отримує практичної підтримки та не трансформується в реальні рішення чи нормативно-правові акти навіть після збору потрібної кількості підписів.

Більш докладно читайте у матеріалі: "Петиція в Україні: що це таке і чи справді вона може щось змінити".

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують також надати відстрочку одруженим чоловікам, які ще не стали батьками.