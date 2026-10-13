В Украине предлагают отменить новые требования по отсрочке: о чем идет речь

Украинцы выступили против таких законодательных изменений

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В Украине призывают не принимать законодательные изменения, усложняющие получение отсрочки от мобилизации для семей людей с инвалидностью. Соответствующую петицию обнародовали на сайте Кабинета Министров. Ее авторы требуют сохранить действующий механизм и не сужать основания для отсрочки.

Предложенные изменения, говорится в петиции, касаются родителей детей с инвалидностью, супругов и детей с инвалидностью I–III групп, а также опекунов недееспособных лиц. Условия получения отсрочки могут усложнить и для членов семьи второй и третьей степеней родства.

Для этих категорий планируется требовать дополнительное документальное оформление постоянного ухода или подтверждение отсутствия других родственников. Авторы петиции выступают против таких условий и считают, что потребность человека с инвалидностью в уходе не зависит от записей в реестрах.

"Попытки обосновать такие ограничения "унификацией законодательства" или "борьбой с уклонением" недопустимы, ведь реальные потребности человека с инвалидностью в уходе не зависят от бумажных реестров. Любое сужение существующих социальных прав противоречит статье 22 Конституции Украины", — говорится в обращении.

Авторы призывают не допустить принятия изменений, по их мнению, они сужают основания для отсрочки. Они призывают сохранить действующий механизм защиты семей людей с инвалидностью.

По мнению авторов, правовое равенство следует обеспечивать, расширяя государственные гарантии для мобилизованных военнослужащих, воспитывающих детей с инвалидностью, а не лишая защиты семьи защиты.

Для рассмотрения петиции Кабмином она должна набрать 25 тысяч подписей. По состоянию на момент публикации материала ее поддержали 1 593 человека. До конца сбора подписей остался 91 день.

Что известно о возможных изменениях в предоставлении отсрочки

В Украине готовят законопроект, предусматривающий изменения в отсрочке от мобилизации для определенных категорий. В частности, речь может идти о сужении возможностей отсрочки для людей с инвалидностью и их семей. Об этом сообщила правозащитница, экс-министр социальной политики, бывшая уполномоченная по правам человека в Украине Людмила Денисова со ссылкой на ответ Офиса военного омбудсмана на запрос. Она подчеркнула, что речь идет только о законодательных предложениях, а не о принятом законе.

Среди других инициатив для членов семьи второй и третьей степеней родства, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I или II группы, предлагается изменить условия получения отсрочки. В частности, исключить отдельное основание для родственников третьей степени родства и ввести дополнительные ограничения для родственников второй степени.

Важно! Представление петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не готовое решение власти или опрос общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно правовые акты даже после сбора нужного количества подписей.

Более подробно читайте в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-либо изменить".

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Украине предлагают также предоставить отсрочку женатым мужчинам, которые еще не стали родителями.