Забирають мільярди з бюджету. Що таке карго-компанії та як вони працюють в Україні

Представники парламентської ТСК виявили 97 сайтів, які пропонують перевезення товарів без належного митного оформлення

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Більшість карго-перевізників, до яких звернувся "Телеграф", погодилися доставити товар в Україну без інвойсу та пакувального листа. Редакція зв’язалася з десятком компаній, зокрема Top Cargo. Пропозиція перевезти вантаж без документів може бути частиною схеми тіньового імпорту: при оформленні вартість продукції занижують, а потім передають замовнику, не відображаючи в обліку.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Мільярди вчорну та привид Альперіна: як працює тіньовий карго-бізнес і чому митниця нічого "не бачить" .

Що пропонують клієнтам карго-компанії

Карго-компанії виступають логістичними посередниками. Вони організують перевезення та консолідацію вантажів, митне оформлення та доставку клієнту. Проблема виникає, коли підприємцю пропонують у вигляді логістичної послуги фактично нелегально ввезти продукцію.

Схема починається з купівлі товару у Китаї, Туреччині чи іншій країні. Підприємець звертається до посередника, замість самостійно організовувати перевезення, подавати митну декларацію, підтверджувати вартість продукції та сплачувати передбачені платежі. Доставка одного кілограма вантажу в середньому коштує приблизно $10–18.

У пропозиціях, які отримав "Телеграф", клієнту фактично дозволяли не займатися повноцінним документальним оформленням товару. Це дає можливість у рази занижувати його вартість. За інформацією джерел видання у Державній податковій службі, у деяких подібних операціях розраховуються готівкою чи криптовалютою.

Як працює карго-схема. Інфографіка "Телеграфа"

Як товар виводять із документального обліку

Одна з моделей тіньового імпорту будується у тому, що вантаж оформляють на посередника. Юридична особа виступає імпортером: у декларації вказують найменування, кількість та митну вартість товару. Якщо вартість занижують або декларують товар під іншим кодом, сума митних платежів зменшується.

Після оформлення документальний ланцюжок обривається. Товар передають замовнику вчорну, і далі він рухається не так, як зазначено в документах. Потім продукція потрапляє до торговців, які продають її за готівку чи через мережу фізичних осіб – підприємців.

Якщо продавці не проводять розрахунки через реєстратори розрахункових операцій (РРО), а товар не відображають у податковому обліку, бюджет втрачає кошти та на етапі роздрібної торгівлі. У цій моделі порушення продовжуються після митного оформлення – під час передачі продукції та її продажу кінцевому покупцю.

Зміна юросіб та пропозиції на 97 сайтах

Співрозмовники "Телеграфа" у Державній податковій службі розповідають, що відомі карго-бренди часто не мають постійної юридичної особи. Для роботи використовують кілька компаній. Коли вони починають викликати підозри, від них відмовляються та реєструють нові товариства з обмеженою відповідальністю.

За словами джерел, товар можуть завезти через посередника, оформити за заниженою вартістю або під виглядом гуманітарної допомоги. Потім його передають замовнику на продаж в Україні.

Парламентська тимчасова слідча комісія під керівництвом народного депутата Ярослава Железняка порушувала цю проблему на засіданнях протягом кількох років, проте ситуація не покращала. Представники комісії виявили 97 сайтів, на яких відкрито пропонують доставку товарів без належного митного оформлення.

Як повідомляв "Телеграф", товар для продажу в Україні можуть завезти через посередника, задекларувати за заниженою вартістю або під виглядом гуманітарної допомоги, а потім передати замовнику. Така модель дозволяє зменшити митні платежі, а подальший продаж товару вчорну позбавляє державу доходів, які мають спрямовуватися на оборону. Представники тимчасової слідчої комісії виявили 97 сайтів, на яких відкрито пропонують доставку без належного митного оформлення.