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Уводят миллиарды из бюджета. Что такое карго-компании и как они работают в Украину

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Международные грузопотоки могут скрывать непрозрачные финансовые схемы.
Международные грузопотоки могут скрывать непрозрачные финансовые схемы.. Фото Коллаж "Телеграфа"

Представители парламентской ВСК обнаружили 97 сайтов, предлагающих перевозку товаров без надлежащего таможенного оформления

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Большинство карго-перевозчиков, к которым обратился "Телеграф", согласились доставить товар в Украину без инвойса и упаковочного листа. Редакция связалась с десятком компаний, в том числе с Top Cargo. Предложение перевезти груз без документов может быть частью схемы теневого импорта: при оформлении стоимость продукции занижают, а затем передают ее заказчику, не отражая в учете.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Миллиарды вчерную и призрак Альперина: как работает теневой карго-бизнес и почему таможня ничего "не видит".

Что предлагают клиентам карго-компании

Карго-компании выступают логистическими посредниками. Они организуют перевозку и консолидацию грузов, таможенное оформление и доставку клиенту. Проблема возникает, когда предпринимателю предлагают под видом логистической услуги фактически нелегально ввезти продукцию.

Схема начинается с покупки товара в Китае, Турции или другой стране. Предприниматель обращается к посреднику, вместо того чтобы самостоятельно организовывать перевозку, подавать таможенную декларацию, подтверждать стоимость продукции и уплачивать предусмотренные платежи. Доставка одного килограмма груза в среднем обходится примерно в $10–18.

В предложениях, которые получил "Телеграф", клиенту фактически позволяли не заниматься полноценным документальным оформлением товара. Это дает возможность в разы занижать его стоимость. По информации источников издания в Государственной налоговой службе, в некоторых подобных операциях рассчитываются наличными или криптовалютой.

Карго-схема
Как работает карго-схема. Инфографика "Телеграфа"

Как товар выводят из документального учета

Одна из моделей теневого импорта строится на том, что груз оформляют на посредника. Юридическое лицо выступает импортером: в декларации указывают наименование, количество и таможенную стоимость товара. Если стоимость занижают или товар декларируют под другим кодом, сумма таможенных платежей уменьшается.

После оформления документальная цепочка обрывается. Товар передают заказчику вчерную, и дальше он движется уже не так, как указано в документах. Затем продукция попадает к торговцам, которые продают ее за наличные или через сеть физических лиц – предпринимателей.

Если продавцы не проводят расчеты через регистраторы расчетных операций (РРО), а товар не отражают в налоговом учете, бюджет теряет средства и на этапе розничной торговли. В этой модели нарушения продолжаются после таможенного оформления – при передаче продукции и ее продаже конечному покупателю.

Смена юрлиц и предложения на 97 сайтах

Собеседники "Телеграфа" в Государственной налоговой службе рассказывают, что у известных карго-брендов часто нет постоянного юридического лица. Для работы используют несколько компаний. Когда они начинают вызывать подозрения, от них отказываются и регистрируют новые общества с ограниченной ответственностью.

По словам источников, товар могут ввезти через посредника, оформить по заниженной стоимости или под видом гуманитарной помощи. Затем его передают заказчику для продажи в Украине.

Парламентская временная следственная комиссия под руководством народного депутата Ярослава Железняка поднимала эту проблему на заседаниях в течение нескольких лет, однако ситуация не улучшилась. Представители комиссии обнаружили 97 сайтов, где открыто предлагают доставку товаров без надлежащего таможенного оформления.

Как сообщал "Телеграф", товар для продажи в Украине могут ввезти через посредника, задекларировать по заниженной стоимости или под видом гуманитарной помощи, а затем передать заказчику. Такая модель позволяет уменьшить таможенные платежи, а последующая продажа товара вчерную лишает государство доходов, которые должны направляться на оборону. Представители временной следственной комиссии обнаружили 97 сайтов, где открыто предлагают доставку без надлежащего таможенного оформления.

Теги:
#Груз #Перевозчики #Карго-компании