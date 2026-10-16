Жителів Волині попередили про загрозу витоку аміаку: що відомо

При витоку аміаку треба ховатися якомога нижче, він підіймається вгору

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У Волинській області у селищі Маневичі є загроза викиду аміаку через атаку Росії на підприємство. Жителів просять зберігати спокій та дотримуватися правил безпеки.

Оновлено. Гаврилюк повідомив, що наразі загрози викиду аміаку за межі пошкодженого підприємства немає. Життю та здоров'ю мешканців нічого не загрожує.

Про загрозу повідомив селищний голова Олександр Гаврилюк. У Волинській ОВА поінформували, що в ході нічної російської атаки у Маневичах постраждало приватне підприємство "Агрофрукт ЛТД", загинула людина, ще восьмеро людей постраждали. Виникла пожежа, її локалізували, але не ліквідували. Ліквідація наслідків триває.

"У зв'язку з можливою загрозою аварійної ситуації на одному з підприємств селища, яка може супроводжуватися викидом аміаку в атмосферне повітря, просимо жителів зберігати спокій, бути уважними та дотримуватися правил безпеки", — попередив Гаврилюк.

Як діяти у разі загрозивикиду аміаку. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Яка погода в Маневичах зараз

Об 11:40 температура повітря у Маневичах складає +8 градусів, мінлива хмарність, без опадів. Вітер північного напрямку до 10 м/с.

Якщо витік аміаку станеться, відчути наслідки можуть населені пункти, розташовані на північ від Маневичів. Серед них — Цумань, Клевань, Рівне тощо. Відстань по повітряній лінії між Маневичами та Рівним становить приблизно 89–90 км.

Що таке аміак і чим загрожує витік

Аміак — це безбарвний газ із характерним різким запахом нашатирю та їдким смаком. Він майже у два рази легший від повітря. Зріджений аміак — це рідина легша за воду, що у повітрі утворює слабкий дим. Вогненебезпечний, утворює вибухові суміші з повітрям. Отруйний, особливо небезпечний для очей.

Раніше "Телеграф" розповідав про наслідки російської атаки на Україну вночі та зранку 16 жовтня. У західних областях пролунали вибухи, в Умані загорілася багатоповерхівка.