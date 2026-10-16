Жителей Волыни предупредили об угрозе утечки аммиака: что известно

При утечке аммиака нужно прятаться как можно ниже, он поднимается вверх

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В Волынской области в поселке Маневичи есть угроза выброса аммиака из-за атаки России на предприятие. Жителей просят сохранять спокойствие и соблюдать правила безопасности.

Обновлено. Гаврилюк сообщил, что в настоящее время угрозы выброса аммиака за пределы поврежденного предприятия нет. Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.

Об опасности сообщил поселковый председатель Александр Гаврилюк. В Волынской ОВА проинформировали, что в ходе ночной российской атаки в Маневичах пострадало частное предприятие "Агрофрукт ЛТД", погиб человек, еще восьмеро людей пострадали. Возник пожар, его локализовали, но не ликвидировали. Ликвидация последствий продолжается.

"В связи с возможной угрозой аварийной ситуации на одном из предприятий поселка, которая может сопровождаться выбросом аммиака в атмосферный воздух, просим жителей сохранять спокойствие, быть внимательными и соблюдать правила безопасности", — предупредил Гаврилюк.

Как действовать в случае угрозы выброса аммиака. Инфографика: "Телеграф"/ШИ

Какая погода в Маневичах сейчас

По состоянию на 11:40 температура воздуха в Маневичах составляет +8 градусов, переменная облачность, без осадков. Ветер северного направления до 10 м/с.

Если утечка аммиака произойдет, ощутить последствия могут населенные пункты, расположенные на север от Маневичей.. Среди них — Цумань, Клевань, Ровно и т.д. Расстояние по воздушной линии между Маневичами и Ровно составляет примерно 89-90 км.

Что такое аммиак и чем грозит утечка

Аммиак – это бесцветный газ с характерным резким запахом нашатыря и едким вкусом. Он почти в два раза легче воздуха. Сжиженный аммиак — это жидкость легче воды, которая в воздухе образует слабый дым. Огнеопасен, образует взрывчатые смеси с воздухом. Ядовит, особенно опасен для глаз.

Ранее "Телеграф" рассказывал о последствиях российской атаки на Украину ночью и утром 16 октября. В западных областях раздались взрывы, в Умани загорелась многоэтажка.