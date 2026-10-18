Гнучкість, масштабування та нові технології: як бізнес України та Німеччини долає виклики в оборонній сфері

Оборонний сектор обох держав є максимально націленим на конкретний результат

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У Києві відбулася масштабна міжнародна конференція "Україна — Німеччина: співпраця в оборонній промисловості", організована спільно Національною асоціацією оборонної промисловості України (NAUDI) та Німецько-Українською промислово-торговельною палатою (AHK). Під час дискусії представники німецького уряду та провідні керівники українського ОПК окреслили головні досягнення, технічні виклики та нові вектори взаємодії.

Німецька бюрократія та українська швидкість: як порозумітися бізнесу двох країн

Голова Німецько-Української промислово-торговельної палатою (AHK Ukraine) Райнер Перау зауважив, що попри розбіжності в бізнес-культурах, оборонний сектор обох держав є максимально націленим на конкретний результат. Водночас він визнав, що дуже суттєвою перепоною для швидкого розгортання спільних проєктів залишається надмірна задокументованість процесів з обох боків:

"Ви згадали про бюрократію — я думаю, це те, у чому обидві країни є досить "сильними". Ми маємо розгалужену бюрократію в Німеччині, а в деяких аспектах в Україні вона здається навіть більшою. Хоча в Україні це змішана картина: я бачу що є деякі речі, які, схоже, працюють набагато краще та впроваджуються гнучкіше… Я підтримую слова про те, що розумні люди вчаться на чужих помилках. І я вірю, що Німеччина та інші країни наразі вчаться. Питання лише в тому, чи вчимося ми достатньо швидко? І чи дійсно ми вчимося достатньо?… Я думаю, що для того, аби прискорити цей процес, нам потрібно більше зустрічей між німцями, західноєвропейцями, представниками країн НАТО та українцями. Це те, над чим ми повинні працювати" — зазначив Райнер Перау.

Технічні виклики та масштабні проєкти: від Mercedes до новітніх технологій

Генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас зазначив, що підприємство задоволене загальним рівнем взаємодії з Німеччиною, хоча створення спільних міжнародних підприємств дуже часто супроводжується складними юридичними та технічними процедурами. Окреслюючи масштаби виробничої кооперації, керівник наголосив, що інтеграція з німецькими виробниками вже є надзвичайно глибокою.

"Ми намагаємося максимально розвивати співпрацю з німецькими партнерами в кожному сегменті продукції, який у нас є. Як я раніше згадував, ми працюємо в автомобільному секторі, зокрема над бронеавтомобілями, де використовуємо шасі Mercedes. Ми розробили продуктовий портфель, який на 50% складається з компонентів німецьких компаній. Крім того, спільно з європейським концерном MBDA ми розробляємо зброю наступного покоління", — розповів Владислав Бельбас.

Ставка на середній бізнес

Виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров, своєю чергою, пояснив, чому українському оборонному сектору значно вигідніше будувати прямі контакти з німецькими підприємствами середньої ланки:

Сергій Гончаров

"Я припускаю, що співпраця з малим та середнім бізнесом (МСП) може бути чудовим рішенням. Зазвичай малі та середні підприємства значно швидше ухвалюють рішення та є гнучкішими в комунікації. З ними простіше уникати бюрократичних проблем, тому процеси рухаються швидше. Крім того, як я розумію, німецька сторона активніше підтримує саме таку співпрацю з МСП. Адже підтримка малого та середнього бізнесу в розробці нових продуктів та виході на нові ринки є частиною офіційної державної політики Німеччини", — зазначив Сергій Гончаров.

Загалом спікери зійшлися на думці, що об'єднання зусиль є критичним для безпеки Європи. Для розвитку спільного оборонного потенціалу партнери вже 19-20 листопада запустять профільну робочу групу, яка до кінця року працюватиме над підготовкою плану усунення бюрократичних перепон у співпраці в сфері ВПК між двома державами. Наступним кроком стане проведення другої великої оборонної конференції у першому кварталі 2027 року в Німеччині.