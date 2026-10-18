Гибкость, масштабирование и новые технологии: как бизнес Украины и Германии одолевает вызовы в оборонной сфере

Оборонный сектор обоих государств максимально нацелен на конкретный результат

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В Киеве состоялась масштабная международная конференция "Украина — Германия: сотрудничество в оборонной промышленности", организованная совместно Национальной ассоциацией оборонной промышленности Украины (NAUDI) и Немецко-Украинской промышленно-торговой палатой ( AHK ). В ходе дискуссии представители немецкого правительства и ведущие руководители украинского ОПК очертили главные достижения, технические вызовы и новые векторы взаимодействия.

Немецкая бюрократия и украинская скорость: как объясниться бизнесу двух стран

Глава Немецко-Украинской промышленно-торговой палаты (AHK Ukraine) Райнер Перау отметил, что несмотря на разногласия в бизнес-культурах, оборонный сектор обоих государств максимально нацелен на конкретный результат. В то же время, он признал, что очень существенным препятствием для быстрого развертывания совместных проектов остается чрезмерная задокументированность процессов с обеих сторон:

"Вы вспомнили о бюрократии — я думаю, это то, в чем обе страны достаточно "сильны". Мы имеем разветвленную бюрократию в Германии, а в некоторых аспектах в Украине она кажется даже большей. Хотя в Украине это смешанная картина: я вижу что есть некоторые вещи, которые, похоже, работают намного лучше и внедряются гибче… Я поддерживаю слова о том, что умные люди учатся на чужих ошибках. И я верю, что Германия и другие страны учатся. Вопрос только в том, учимся ли мы достаточно быстро? И действительно ли мы учимся достаточно? Я думаю, что для того, чтобы ускорить этот процесс, нам нужно больше встреч между немцами, западноевропейцами, представителями стран НАТО и украинцами. Это то, над чем мы должны работать", – отметил Райнер Перау.

Технические вызовы и масштабные проекты: от Mercedes до новейших технологий

Генеральный директор компании "Украинская бронетехника" Владислав Бельбас отметил, что предприятие удовлетворено общим уровнем взаимодействия с Германией, хотя создание совместных международных предприятий очень часто сопровождается сложными юридическими и техническими процедурами. Очерчивая масштабы производственной кооперации, руководитель подчеркнул, что интеграция с немецкими производителями уже чрезвычайно глубока.

"Мы стараемся максимально развивать сотрудничество с немецкими партнерами в каждом сегменте продукции, который у нас есть. Как я ранее упоминал, мы работаем в автомобильном секторе, в частности над бронеавтомобилями, где используем шасси Mercedes. Мы разработали продуктовый портфель, который на 50% состоит из компонентов немецких компаний. Кроме того, совместно с европейским концерном MBDA мы разрабатываем оружие следующего поколения", – рассказал Владислав Бельбас.

Ставка на средний бизнес

Исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, в свою очередь, объяснил, почему украинскому оборонному сектору гораздо выгоднее строить прямые контакты с немецкими предприятиями среднего звена:

Сергей Гончаров

"Я предполагаю, что сотрудничество с малым и средним бизнесом (МСП) может быть отличным решением. Обычно малые и средние предприятия значительно быстрее принимают решения и являются более гибкими в коммуникации. С ними проще избегать бюрократических проблем, поэтому процессы двигаются быстрее. Кроме того, как я понимаю, германская сторона активнее поддерживает именно такое сотрудничество с МСП. Ведь поддержка малого и среднего бизнеса в разработке новых продуктов и выходе на новые рынки является частью официальной государственной политики Германии", — отметил Сергей Гончаров.

В целом спикеры сошлись во мнении, что объединение усилий является критическим для безопасности Европы. Для развития общего оборонного потенциала партнеры уже 19-20 ноября запустят профильную рабочую группу, которая до конца года будет работать над подготовкой плана устранения бюрократических преград в сотрудничестве в сфере ВПК между двумя государствами. Следующим шагом станет проведение второй крупной оборонной конференции в первом квартале 2027 г. в Германии.