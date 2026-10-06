Банки заробляють мільярди "з повітря" під час війни: у лідерах - "ПриватБанк"

Наші банки схожі на наркоманів, які підсіли на державні гроші

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Значну частину своїх доходів (43%) під час війни українські банки заробляють переважно на урядових коштах, хоча державі не вистачає грошей на оборону та соціальні видатки. Лідером з такого "заробітку" є Державний "ПриватБанк".

Детально читайте у статті "Телеграфа": Вкладникам – нуль, банкам – 16%: де можна знайти додаткові $2 млрд на оборону України

Річ у тім, що банки можуть розміщувати гроші під відсотки в Національному банку. Процес відбувається через купівлю банками депозитних сертифікатів НБУ. Він схожий на звичайний депозит: банк передає Нацбанку гроші на певний строк і отримує за це відсотки.

Таким чином, банки розміщують гроші в НБУ й він виплачує їм високі відсотки. Банки "підсідають" на ці заробітки.

Більше за всіх на цьому заробив "ПриватБанк". Фінустанова вклала у депозитні сертифікати НБУ 107 млрд грн та заробила 8,1 млрд грн. На другому місці — "Ощадбанк".

ТОП-10 банків, які найбільше заробили на відсотках від депозитних сертифікатів НБУ (станом на 1 серпня 2026 року)

Державний Приватбанк — 8,1 млрд грн (вклавши 107 млрд грн).

Державний Ощадбанк — 6,2 млрд грн (вклавши 28,6 млрд грн).

Американський Сітібанк — 4,7 млрд грн (вклавши 52,5 млрд грн).

Український Універсалбанк (monobank) Сергія Тігіпка — 3,7 млрд грн (вклавши 45,6 млрд грн).

Французький Креді Агріколь Банк — 3,5 млрд грн (вклавши 36,7 млрд грн).

Український ПУМБ Ріната Ахметова — 2,8 млрд грн (вклавши 34,1 млрд грн).

Австрійський Райффайзен Банк — 2,8 млрд грн (вклавши 15 млрд грн).

Угорський ОТП Банк — 2,7 млрд грн (вклавши 28,2 млрд грн).

Державний Укрексімбанк — 2,5 млрд грн (вклавши 35 млрд грн).

Державний Сенс Банк — 2,3 млрд грн (вклавши 33,1 млрд грн).

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