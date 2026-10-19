Є майже на кожному рейсі: стюардеси-українки з усього світу показали себе

Дівчата дуже радіють, коли зустрічають одна одну у аеропортах світу

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Українки працюють бортпровідницями у багатьох авіакомпаніях світу. Вони поділилися своїми фото.

Знімки у формі дівчата публікують у відповідь на заклик української бортпровідниці у соцмережі Threads. За її словами, "нас так мало, що коли я зустрічаю свою в екіпажі, ми майже кидаємось одна одній на шию".

У коментарях одна зі стюардес показала власне фото. Вона додала, що, за словами іноземців, "українок багато, одна точно на кожному рейсі є, але я зазвичай і є тою єдиною українкою на рейсі".

Інша бортпровідниця розповіла, що шість років відпрацювала у МАУ (Міжнародні авіалінії України). Вона пише, що "коли зустрічаєш людину зі свого небесного світу — пояснювати нічого не треба".

Українка шість років відпрацювала у МАУ

Ще одна українка працювала в авіакомпанії SkyUp (2021-2022) та Emirates (2022-2026). Вона поділилася своїми фото.

Інша бортпровідниця працювала в Катарі, а зараз — у WestJet. "Завжди було класно зустрічати своїх", — пише дівчина.

Інші українські бортпровідниці також поділилися своїми знімками. Українські стюардеси працюють практично по всьому світу: авіакомпанії flydubai, Smartwings, QR, Etihad тощо.

Раніше "Телеграф" розповідав, як стюардеса з Китаю покинула небо заради свиней і не пошкодувала про це. Дівчина стверджує, що це принесло їй більший прибуток, ніж попередня робота.