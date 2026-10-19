Есть почти на каждом рейсе: стюардессы-украинки со всего мира показали себя

Девушки очень радуются, когда встречают друг друга в аэропортах мира

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Украинки работают бортпроводницами во многих авиакомпаниях мира. Они поделились своими фотографиями.

Снимки в форме девушки публикуют в ответ на призыв украинской бортпроводницы в соцсети Threads. По ее словам, "нас так мало, что когда я встречаю свою в экипаже, мы почти бросаемся друг другу на шею".

В комментариях одна из стюардесс показала собственное фото. Она добавила, что, по словам иностранцев, "украинок много, одна точно на каждом рейсе есть, но я обычно и являюсь той единственной украинкой на рейсе".

Другая бортпроводница рассказала, что шесть лет отработала в МАУ (Международные авиалинии Украины). Она пишет, что "когда встречаешь человека из своего небесного мира — объяснять ничего не надо".

Украинка шесть лет отработала в МАУ

Еще одна украинка работала в авиакомпании SkyUp (2021–2022) и Emirates (2022–2026). Она поделилась своими фотографиями.

Другая бортпроводница работала в Катаре, а сейчас – в WestJet. "Всегда было классно встречать своих", — пишет девушка.

Остальные украинские бортпроводницы также поделились своими снимками. Украинские стюардессы работают практически по всему миру: авиакомпании flydubai, Smartwings, QR, Etihad и т.д.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как стюардесса из Китая покинула небо ради свиней и не пожалела об этом. Девушка утверждает, что это принесло ей большую прибыль, чем предыдущая работа.