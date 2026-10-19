Росія вбила дітей та жінок у Новій Водолазі. Чим це місто зацікавило ворога

Безпілотник ворога влучив місце, де перебували родини з дітьми

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Увечері 19 жовтня росіяни завдали удару безпілотником по центральному парку Нової Водолаги на Харківщині. Внаслідок атаки загинуло 6 осіб, серед них троє дітей, поранення отримали 15 людей, семеро з яких — діти.

Про це повідомляють ДСНС України та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. Зазначається, що це цілеспрямована атака на цивільних жінок та дітей.

В ДСНС вказали, що окупанти безпілотником вдарили по центральному парку Нової Водолаги. В цей момент там було багато людей, зокрема родин із дітьми.

"На жаль, загинули дві жінки та немовля, яке перебувало у дитячому візочку. Щонайменше 14 людей поранені, серед них — семеро дітей. Черговий російський удар по цивільних. Атака по дітях, яка не мала жодного військового сенсу", — йдеться у повідомленні.

Безпілотник ворога влучив в центральний парк селища

Внаслідок удару загинули маленькі діти

Рятувальники розбирають пошкоджені будівлі

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість поранених зросла до 15 осіб. Серед них 7 дітей.

"До 15 людей зросла кількість постраждалих у Новій Водолазі. 7 із них — це діти. Медики всім надають необхідну допомогу. Зокрема, реанімаційні бригади перевозять поранених у лікарні Харкова", — написав Синєгубов.

Пізніше він уточнив, що кількість жертв російського удару зросла. Загинуло 6 людей, серед них 3 дитини.

"На жаль, до 6 людей зросла кількість жертв російського обстрілу в Новій Водолазі. Серед загиблих — троє дітей. Висловлюю щирі співчуття родинам", — зазначено в повідомленні.

Росіяни знову вдарили по цивільних

Де знаходиться Нова Водолага

Селище міського типу Нова Водолага знаходиться на березі річки Вільхуватка. До селища примикає село Просяне. Поруч проходить автомобільна дорога М18 (E105). Через селище проходять автомобільна дорога Т 1901 і залізниця (станція Водолага).

Відстань до міста Харків — 45 км, до Старої Водолаги — 8 км. До Харкова щогодини, а в пікові години і частіше курсують приміські електропоїзди.

Чому росіяни атакували цей населений пункт?

Мотиви чергового воєнного злочину росіян вгадати важко. На території Нової Водолаги немає великих військових або промислових об'єктів.

Там, зокрема, розташований Нововодолазький комбінат "Буддеталь". Виробничий кооператив, що спеціалізується на будівельних матеріалах та деталях.

А також Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат (Новоселівський ГЗК) — комплексне гірниче підприємство з видобутку кварцевих пісків з сухого і обводненного горизонтів.

Стелла на в'їзді на Новоселівський гірничо-збагачувальний комбінат. Фото Вікіпедія

Раніше "Телеграф" розповідав, що відбувається в Києві після балістичного удару росіян.