Росія поцілила у відомий ТРЦ в Києві: яким він був до атаки та що з ним стало зараз (фото і відео)

Будівля зазнала значних пошкоджень

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В ході російської балістичної атаки на Київ 19 жовтня під удар потрапив ТРЦ Cosmo Multimall ("Космополіт") розташований неподалік станції метро "Шулявська". Торгівельний центр зазнав значних руйнувань.

Від російських ударів постраждав ТРЦ Cosmo Multimall

"Телеграф" розповідає про пошкоджений внаслідок російської атаки ТРЦ Cosmo Multimall. Руйнувань зазнали дах і конструкції будівлі, обвалилася частина перекриттів. Все засипано уламками та битим склом. Основний удар припав на зовнішні елементи споруди, на торгово-розважальному центрі вщент зруйновано частину захисного навісу.

Росія атакувала ТРЦ "Космополіт"

Крім того, як повідомляють місцеві пабліки, постраждав контактний зоопарк "Звірополіс", розташований у ТРЦ Cosmo Multimal. Тваринок евакуюють.

Яким ТРЦ Cosmo Multimall був до атаки

ТРЦ Cosmo Multimall розташований неподалік станції метро "Шулявська". Тут є магазини, заклади харчування та розваги для дітей і дорослих. Комплекс, раніше відомий як "Космополіт" і "Більшовик", популярне місце для покупок, сімейного відпочинку й зустрічей із друзями.

ТРЦ "Космополіт". Фото: mesta.com.ua

У ТРЦ продавали одяг, взуття, косметику, прикраси й техніку. Серед представлених брендів – House, Cropp, Sinsay, Comfy, Pandora, Yves Rocher, Brocard, Wittchen, Max Mara, Tommy Hilfiger, Levis та Intertop. Товари для дітей можна знайти в магазинах "Антошка" та "Будинок іграшок".

У ТРЦ продають товари світових брендів. Фото: mesta.com.ua

Також у Cosmo Multimall відвідувачі можуть пообідати на фудкортах або повечеряти в одному з ресторанів. В "Ультрамаркеті" працювала кулінарія, пекарня та піцерія, можна було придбати різноманітні продукти та побутові товари.

Італійське кафе з широким вибором піци

Для активного відпочинку в комплексі працювала льодова арена Fifty Ice та Astro Bowling, де можна пограти в боулінг і замовити їжу та напої. Також була можливість грати у більярд. На трьох поверхах розміщено кінотеатр KINOMAN з 11-ма залами. Для шанувальників віртуальних пригод працювали VR-атракціони, кооперативні битви та гоночні автомати.

Арена віртуальної реальності. Фото: cosmo-multimall.com

Льодова арена. Фото: cosmo-multimall.com

Працював розважальний центр "Дитяча Планета" з атракціонами, сімейним кафе та власною кондитерською. Для малечі також проводилися різноманітні майстер-класи — кулінарні, художні тощо.

Дитячий майстер-клас. Фото: cosmo-multimall.com

Як розповідав "Телеграф", наприкінці вересня в ході російської атаки у Києві постраждав популярний ТРЦ Lavina Mall.