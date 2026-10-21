Готуйтеся до арктичних імпульсів: метеорологи попередили про жорсткий сценарій у грудні

Дестабілізація полярного вихору загрожує Україні температурними гойдалками та підвищеним навантаженням на енергомережу

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Пізня осінь почалася м’яко, однак на початок грудня глобальні моделі прогнозують зростання ймовірності раптового стратосферного потепління (SSW). Воно може порушити стійкість полярного вихору й спричинити сильні локальні похолодання. Для України головний ризик – різкі переходи від сильних морозів до відлиг. Вони створять додаткове навантаження на енергомережу та міську інфраструктуру.

Прогноз погоди на грудень та наступні зимові місяці зроблено на основі досліджень UK Met Office Long Range Outlook та NOAA CPC Global.

Якою буде погода у грудні в Україні

Грудневий сценарій для України – це передусім нестійкі температури. Вторгнення холодного повітря принесуть сильні морози, а за ними прийдуть різкі відлиги. Швидка зміна погоди стане одним із головних випробувань для інфраструктури.

Погода буде дуже нестійкою. Фото: magnific

Серед основних ризиків – налипання мокрого снігу, зледеніння ліній електропередач і ожеледиця на дорогах. Такі погодні умови підвищать навантаження на енергомережу. Найжорсткіші епізоди можуть виникнути під час чергування морозу й потепління, коли одночасно змінюватимуться температура та характер опадів.

Як стратосферне потепління відкриває шлях холоду

Полярний вихор – масштабна зимова циркуляція повітря навколо полярних регіонів. Коли він стійкий, холодне повітря залишається поблизу полюса. Як пояснює Severe Weather Europe, ослаблення або руйнування вихору підвищує ймовірність холодних зимових епізодів у частині середніх широт. Одне з найсильніших порушень цієї циркуляції – раптове стратосферне потепління.

Що моделі прогнозують на решту зими

Сезонні розрахунки вказують на ризик подальшого ослаблення полярного вихору. У прогнозі Arcfield Weather європейська модель та UKMET показують ослаблення стратосферних вітрів у січні й лютому 2027 року.

Один із чинників сезонних змін – сильний Ель-Ніньйо. Він впливає на атмосферні процеси далеко за межами тропічної частини Тихого океану й сприяє перенесенню більшої кількості хвиль у стратосферу. За такого сценарію зимові вітри полярного вихору слабшають, створюючи умови для нових арктичних імпульсів упродовж сезону.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зима може бути незвичайною через Ель-Ніньйо. Чого чекати від погоди в Україні.