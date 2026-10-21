Готовьтесь к арктическим импульсам: метеорологи предупредили о жестком сценарии в декабре

Дестабилизация полярного вихря угрожает Украине температурными качелями и повышенной нагрузкой на энергосеть

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Поздняя осень началась мягко, однако к началу декабря глобальные модели прогнозируют рост вероятности внезапного стратосферного потепления (SSW). Оно может нарушить устойчивость полярного вихря и вызвать сильные локальные похолодания. Для Украины главный риск – резкие переходы от сильных морозов к оттепелям. Они создадут дополнительную нагрузку на энергосеть и городскую инфраструктуру.

Прогноз погоды на декабрь и последующие зимние месяцы сделаны на основе исследований UK Met Office Long Range Outlook и NOAA CPC Global.

Какая будет погода в декабре в Украине

Декабрьский сценарий для Украины – это, прежде всего, неустойчивые температуры. Вторжение холодного воздуха принесут сильные морозы, а за ними последуют резкие оттепели. Быстрое изменение погоды станет одним из главных испытаний для инфраструктуры.

Погода будет очень неустойчивой. Фото: magnific

Среди основных рисков – налипание мокрого снега, оледенение линий электропередач и гололедица на дорогах. Такие погодные условия повысят нагрузку на энергосеть. Самые жесткие эпизоды могут возникнуть при чередовании мороза и потепления, когда одновременно будут изменяться температура и характер осадков.

Как стратосферное потепление открывает путь холоду

Полярный вихрь – масштабная зимняя циркуляция воздуха вокруг полярных регионов. Когда он устойчив, холодный воздух остается вблизи полюса. Как объясняет Severe Weather Europe, ослабление или разрушение вихря повышает вероятность холодных зимних эпизодов в части средних широт. Одно из сильнейших нарушений этой циркуляции – внезапное стратосферное потепление.

Что модели прогнозируют на остальные месяцы зимы

Сезонные расчеты указывают на риск дальнейшего ослабления полярного вихря. В прогнозе Arcfield Weather европейская модель и UKMET показывают ослабление стратосферных ветров в январе и феврале 2027 года.

Один из факторов сезонных изменений – сильный Эль-Ниньо. Он влияет на атмосферные процессы за пределами тропической части Тихого океана и способствует перенесению большего количества волн в стратосферу. При таком сценарии зимние ветры полярного вихря слабеют, создавая условия для новых арктических импульсов в течение сезона.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что зима может быть необычной из-за Эль-Ниньо. Чего ждать от погоды в Украине.