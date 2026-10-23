120 тонн вантажу й розмах крила 73 метри: чим особливий український Ан-124 "Руслан", який спалахнув у Японії

Займання швидко загасили, постраждалих немає

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Український вантажний літак Ан-124 "Руслан" спалахнув у Японії під час посадки в міжнародному аеропорту Тюбу, у місті Токонаме 22 жовтня близько 19:20. Пожежу швидко загасили, а потім повітряне судно вирулювало на стоянку. Постраждалих немає.

Телекомпанія NHK повідомила, що авіадиспетчери помітили ознаки займання після приземлення літака. Злітно-посадкову смугу закривали на 15 хвилин. Місцеві екстрені служби оглянули її, після чого аеропорт повернувся до звичайного режиму роботи. Японські ЗМІ повідомляли, що Ан-124 почав літати до Тюбу місяць тому.

На літаку виникло займання. Фото: news.web.nhk

Вогонь швидко загасили. Фото: news.web.nhk

АН-124 "Руслан" загорівся у аеропорту Тюбу. Фото: news.web.nhk

Що відомо про Ан-124 "Руслан"

Ан-124 перевозить великогабаритні й надважкі вантажі. Максимальна вантажність моделі Ан-124-100 – близько 120 тонн.

Довжина літака – 69,10 метра, розмах крила – 73,30 метра. Вантажна кабіна має 36,5 метра завдовжки, 6,4 метра завширшки та 4,4 метра заввишки. Її об’єм – 1160 кубічних метрів. Разом із рампами довжина кабіни сягає 43,7 метра.

Характеристики Ан-124

Підлогу вантажної кабіни виготовлено з титанового сплаву. На борту є два крани вантажністю по 10 тонн, а також пересувні електричні лебідки, кожна з тяговим зусиллям до 4,5 тонни.

Дослідний зразок Ан-124 уперше піднявся в повітря 24 грудня 1982 року в Києві. Під час розроблення літака фахівці проаналізували 540 варіантів компонування та випробували в аеродинамічних трубах 185 моделей, зокрема 36 варіантів крил.

Ан-124 експлуатує авіакомпанія "Авіалінії Антонова". Після початку повномасштабного російського вторгнення компанія перенесла основну операційну базу до німецького аеропорту Лейпциг/Галле.

Як повідомляв "Телеграф", АН-124 "Руслан" – другий у світі за вантажністю після Boeing 747-8 і перший серед військових транспортників. Він встановив 21 світовий рекорд у 1985 році.