Годинники не перевели назад: яку помилку Сталіна виправляли в СРСР понад пів століття

Час у СРСР пішов не за планом

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Уявіть, що годинники у всій країні показують неправильний час, а виправити це не можуть десятиліттями. Саме так сталося в Радянському Союзі після одного рішення, ухваленого навесні 1930 року.

Видання National Geographic розповіло, як виникла ця плутанина та чому її не вдалося одразу виправити.

Як у СРСР збився час

Навесні 1930 року Йосип Сталін наказав перевести годинники на літній час по всьому Радянському Союзу. Але восени він забув наказати перевести стрілки назад. У результаті СРСР залишився жити на годину попереду стандартного часу.

Через це в усіх часових поясах СРСР годинники відставали від звичного часу на годину. Так тривало 61 рік — до 1991 року.

Як намагалися виправити ситуацію

У березні 1991 року радянська влада вирішила не переводити годинники вперед, як це зазвичай робили навесні. Газета "Вечірня Москва" пояснила читачам, що стрілки можна не чіпати, а просто лягати спати у звичний час.

Однак на всій території колишнього СРСР годинники перевели по-різному. Естонія, Латвія, Литва та Молдова перейшли на літній час, а в Таджикистані, частині Казахстану та деяких інших регіонах стрілки наказали перевести на годину назад.

Після розпаду СРСР Росія ще експериментувала з постійним літнім часом. У 2014 році країна перейшла на постійний стандартний час і припинила сезонне переведення годинників.

Нині більшість країн Азії та Африки не переходять на літній час. Натомість у більшості країн Європи та Північної Америки ця практика зберігається.

Нагадаємо, що в Україні у 2026 році перехід на зимовий час припадає на ніч із 24 на 25 жовтня. О четвертій ранку 25 жовтня стрілки потрібно буде перевести на годину назад — на третю.

Раніше "Телеграф" розповідав, як переведення годинників може вплинути на кількість злочинів.