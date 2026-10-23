У Кремлі назвали дату та місце нових переговорів. Коли раніше зустрічалися Україна, США та Росія

Про готовність відновити переговорний процес заявив Путін

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Прессекретар глави Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що тристоронні переговори за участю України, США та Росії заплановано на першу половину листопада. Вони мають пройти в Абу-Дабі (ОАЕ).

Про це повідомляють росЗМІ. Пєсков додав, що основною темою зустрічі стане "забезпечення безпеки Росії та України після досягнення мирного врегулювання". Точну дату зустрічі наразі ще не визначено.

Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Путін заявив, що готовий відновити тристоронні переговори — що відомо

Днями в ході зустрічі зі спецпредставником США Стівом Віткоффом Володимир Путін заявив, що РФ готова відновити переговори з Києвом і Вашингтоном. Як сказав помічник глави Кремля Юрій Ушаков, вони можуть відбутися в другій декаді листопада.

"Путін сказав Віткоффу, що РФ загалом готова відновити тристоронні переговори в 10-х числах листопада по головній темі", — зазначив Ушаков.

Коли були попередні тристоронні переговори між Україною, США та Росією

Попередні тристоронні переговори України, США та Росії відбулися на рівні технічних команд у Женеві 18 лютого 2026 року. До цього представники трьох країн зустрічалися 22–24 січня в Абу-Дабі. Переговори в такому форматі призупинили після початку американо-ізраїльської операції проти Ірану.

Раніше "Телеграф" розбирався, чому Росія хоче провести переговори саме в першій половині листопада. Є кілька причин, чому Москва могла обрати цей час.