В обміннику не хочуть брати старі долари - як не втратити заощадження

Чи дійсні старі долари в Україні

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Долари старого зразка можуть стати проблемою для власників заощаджень: деякі обмінники відмовляються приймати такі банкноти або пропонують за них менш вигідний курс. Проте сам по собі рік випуску не робить американську валюту недійсною.

Чи законно відмовлятися від старих доларів, куди звертатися для обміну та які є способи використати такі заощадження — розповість "Телеграф".

Чому старі долари викликають труднощі

Як пояснює "ПриватБанк", питання найчастіше виникають із банкнотами номіналом 100 доларів, випущеними до оновлення дизайну у 2013 році. Нові купюри мають блакитний відтінок і синю тривимірну захисну стрічку, тоді як старі банкноти переважно зеленуваті.

Однак дизайн не визначає платіжну силу валюти. Усі справжні банкноти Федеральної резервної системи США залишаються законним платіжним засобом незалежно від року випуску.

Купюри номіналом 100 доларів. Фото: "ПриватБанк"

Чи можуть відмовити в обміні

Національний банк України забороняє банкам і небанківським фінансовим установам відмовляти в обміні справжніх іноземних банкнот, які відповідають офіційним зразкам і вимогам щодо захисту.

Тому відмова лише через рік випуску або встановлення менш вигідного курсу з цієї причини суперечить вимогам НБУ. Якщо установа відмовляється приймати справжні банкноти без належних підстав, споживач може подати скаргу до Національного банку України.

Що робити зі старими доларами

"ПриватБанк" пропонує кілька варіантів для власників таких заощаджень. Якщо гроші не потрібні терміново, їх можна залишити на зберігання до моменту, коли виникне потреба в обміні.

Інший варіант — обміняти долари на гривні. Проте якщо курс американської валюти згодом зросте, власник може втратити потенційну вигоду.

Також можна зарахувати кошти на валютну картку або депозит, щоб зберегти заощадження в доларах. Але це не гарантує, що під час зняття готівки клієнт отримає саме нові банкноти.

Ще один спосіб — обміняти долари на євро. Перед операцією варто порівняти запропонований курс і можливі витрати. Крім того, старі долари можна передати знайомим, які їдуть за кордон, якщо там їх приймають без проблем. Умови залежать від конкретної країни та фінансової установи.

Чому старі банкноти складно використати

Проблема зі старими доларами пов'язана передусім із небажанням частини клієнтів отримувати їх під час валютних операцій. Через це банкам може бути складно повертати такі купюри в обіг, навіть якщо вони справжні та перебувають у хорошому стані.

Клієнти також замовляють долари через Приват24, але іноді не забирають їх через наявність старих купюр.

Тому перед обміном не варто поспішати позбуватися старих доларів за невигідним курсом. Спочатку потрібно перевірити справжність і стан банкнот, а потім звернутися до банку або подати скаргу до НБУ, якщо відмова ґрунтується лише на році випуску.

Нагадаємо, що значну частину своїх доходів під час війни українські банки заробляють переважно на урядових коштах, хоча державі не вистачає грошей на оборону та соціальні видатки. "Телеграф" розповідав, хто є лідером такого "заробітку".