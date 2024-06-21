Не лише за графіком: кому і о котрій годині відключатимуть світло у Запоріжжі 21 червня

Опубліковано графіки на цілий день

У п’ятницю, 21 червня, низка вулиць у Запоріжжі залишиться без світла. Це станеться не лише через стабілізаційні відключення електроенергії, а й через проведення ремонтних робіт.

Про це повідомляють у прес-службі "Запорожобленерго". Зазначається, що за низкою адрес електроенергії не буде до 17:00.

Так, без світла залишаться мешканці 41 вулиці міста у таких районах як Комунарський, Шевченківський, Вознесенівський, Дніпровський, Хортицький.

Зазначимо, що 21 червня погодинні відключення стосуватимуться кожної черги. Графіки відключень світла цього дня виглядатимуть так:

При цьому у "Запоріжбленерго" вже опублікували повний графік відключень світла в Запоріжжі до кінця червня. Варто зазначити, що в деяких випадках у споживачів будуть відключення двічі на добу. Ознайомитись з повним графіком та дізнатися свою чергу за адресою можна тут.

Де проводитимуться ремонтні роботи 21 червня

Опубліковано повний список адрес:

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що директор центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, скільки ще в Україні відключатимуть світло у будинках.