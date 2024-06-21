Не только по графику: кому и во сколько будут отключать свет в Запорожье 21 июня

Опубликованы графики на целый день

В пятницу, 21 июня, ряд улиц в Запорожье останется без света. Это произойдет не только из-за стабилизационных отключений электроэнергии, а и по причине проведения ремонтных работ.

Об этос сообщают в пресс-службе "Запорожоблэнерго". Отмечается, что по ряду адресов электроэнергии не будет до 17:00.

Так, без света останутся жители 41 улицы города в таких районах как Коммунарский, Шевченковский, Вознесеновский, Днепровский, Хортицкий.

Отметим, что 21 июня почасовые отключения будут касаться каждой очереди. Графики отключений света в этот день будут выглядеть следующим образом:

При этом в "Запорожоблэнерго" уже опубликовали полный график отключений света в Запорожье до конца июня. Стоит отметить, что в некоторых случах у потребителей будут отключения по два раза в сутки. Ознакомиться с полным графиком и узнать свою очередь по адресу можно здесь.

Где будут проводиться ремонтные работы 21 июня

Опубликован полный список адресов:

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что директор центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал, сколько еще в Украине будут отключать свет в домах.