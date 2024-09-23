У Запоріжжі люди могли влаштувати бійку прямо біля ЦНАПу: яка причина (фото)

"Телеграф" дізнався у чому причина

У понеділок, 23 вересня, у Запоріжжі біля центру адмінпослуг сталась бійка. Люди не поділили чергу, тому чоловік з інвалідністю побив пенсіонерку.

Про це повідомила жителька прифронтового міста Євгенія Капля на своїй сторінці у Фейсбук. Жінка зазначила, що зараз аби отримати справку про місце проживання, треба вистояти величезну чергу.

Вона додає, не факт, що отримаєш талон до ЦНАПУ. Адже вона прийшла до центру ще о 8:06 і була вже 148 у черзі.

"ЦНАП в Запоріжжі. Інвалід побив пенсіонерку. Понеділок. Прифронтове місто. Щоб отримати довідку з місця проживання, треба вистояти таку чергу. Не факт що отримаєш талон до ЦНАПУ. Ранок 08.00. Черга. Люди пишуться. Самі обирають контролюйочого черги. Я прийшла о 08.06. Мій номер вже був 148", — йдеться в повідомленні.

У коментарі "Телеграфу" працівниця ЦНАПу розповіла, яка причина довжелезних черг. За її словами, люди не хочуть йти в інші підрозділи, а бажають потрапити саме в одне місце, через це отримати адміністративні послуги стає дедалі важче.

Раніше "Телеграф" писав, що у Дніпрі чоловік накинувся на військового та щонайменше ще одного перехожого. Інцидент стався посеред дня на центральному залізничному вокзалі.