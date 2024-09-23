В Запорожье люди могли устроить драку прямо возле ЦНАПа: какая причина (фото)

"Телеграф" узнал в чем причина

В понедельник, 23 сентября, в Запорожье возле центра админуслуг произошла драка. Люди не поделили очередь, поэтому мужчина с инвалидностью избил пенсионерку.

Об этом сообщила жительница прифронтового города Евгения Капля на своей странице в Фейсбуке. Женщина отметила, что сейчас, чтобы получить справку о месте жительства, нужно выстоять огромную очередь.

Она добавляет, не факт, что получишь талон в ЦНАП. Она ведь пришла в центр еще в 8:06 и была уже 148 в очереди.

"ЦНАП в Запорожье. Инвалид избил пенсионерку. Понедельник. Прифронтовый город. Чтобы получить справку с места жительства, нужно выстоять такую очередь. Не факт, что получишь талон в ЦНАП. Утро 08.00. Очередь. Люди пишутся. Сами выбирают контролирующую очередь. 08.06. Мой номер уже был 148", — говорится в сообщении.

В комментарии "Телеграфу" работница ЦНАПа рассказала, какая причина длиннющих очередей. По ее словам, люди не хотят идти в другие подразделения, а желают попасть именно в одно место, поэтому получить административные услуги становится все труднее.

Ранее "Телеграф" писал, что в Днепре мужчина набросился на военного и, по меньшей мере, еще одного прохожего. Инцидент произошел в среду на центральном железнодорожном вокзале.