"Для чого він?" Дивний пандус здивував мешканців Запоріжжя (відео)

У Запоріжжі встановили пандус, який більше нагадує атракціон для дітей – місцеві мешканці обурені недоцільним використанням коштів та називають конструкцію "металевим створінням"

У Запоріжжі встановили незвичний пандус біля будинку. Жителі будинку обурені тим, що місцева влада насміхається з людей.

Відповідне відео зʼявилось у Тік Ток. Жінка показала як він виглядає і висловила своє невдоволення, адже пандус і дійсно виглядає дивно та незвично.

"У мене питання до місцевої влади. Для чого ви збудували біля мого будинку таке створіння металеве? Я взагалі не розумію, для чого воно, бо у нас в нашому домі немає інвалідів, які б користувалися візочками. Це перше. По-друге, у нас є другий вихід, де можливо спуститися, якщо треба, і інвалідам на візочках, якби вони були. Це знову відмивання якихось грошей, я взагалі не розумію. Ви насміхаєтесь над нами, над людьми, чи що? Ну, ви зробили атракціон для дітей. Всі діти наразі скачуть на цьому атракціоні", — розповіла вона.

Раніше "Телеграф" писав, що в Запоріжжі ввечері 24 жовтня згорів притулок для тварин "Хвостики", розташований у Хортицькому районі міста. Частина собак, які мешкали у притулку, загинула від полум'я, є підозри, що притулок підпалили навмисне, але хто це зробив, поки що залишається невідомим.