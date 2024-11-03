"Для чего он?" Странный пандус удивил жителей Запорожья (видео)

В Запорожье установили пандус, больше напоминающий аттракцион для детей – местные жители возмущены нецелесообразным использованием средств и называют конструкцию "металлическим созданием"

В Запорожье установили необычный пандус у дома. Жители дома возмущены тем, что местные власти насмехаются над людьми.

Соответствующее видео появилось у Тик Ток. Женщина показала как он выглядит и выразила свое недовольство, ведь пандус действительно выглядит странно и необычно.

"У меня вопрос к местным властям. Для чего вы построили возле моего дома такое создание металлическое? Я вообще не понимаю, для чего оно, потому что у нас в нашем доме нет инвалидов, которые бы пользовались колясками. Это первое. Во-вторых, у нас есть второй выход, где можно спуститься, если надо, и инвалидам на колясках, если бы они были.. Все дети сейчас скачут на этом аттракционе", — рассказала она.

Ранее "Телеграф" писал, что в Запорожье вечером 24 октября сгорел приют для животных "Хвостики ", расположенный в Хортицком районе города. Часть собак, обитавших в приюте, погибла от пламени, есть подозрения, что убежище подожгли умышленно, но кто это сделал, пока остается неизвестным.