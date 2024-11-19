Як у Запоріжжі відключатимуть світло 19 листопада: двом чергам не пощастило найбільше

Відключення відбуватимуться з 06:00 до 23:00

У Запоріжжі у вівторок, 19 листопада, продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії після потужної атаки росіян. У різний час буде тимчасово відключено шість черг.

Інформація про це була опублікована на сайті Запоріжобленерго. Там зазначено, що відключення відбуватимуться з 06:00 до 23:00.

"Оператором системи розподілу ВАТ "Запоріжжяобленерго" укладено Графік погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжі та Запорізькому району, які можуть бути застосовані у разі потреби стабілізації Об’єднаної енергосистеми України", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Як виглядає графік відключення світла у Запоріжжі на 19 листопада

Дві черги відключатимуть по два рази — загалом на шість годин.

1 черга: 06:00 – 09:00, 15:00 – 18:00;

2 черга: 09:00 – 12:00;

3 черга: 12:00 – 15:00;

4 черга: 07:00 – 09:00, 14:00 – 18:00;

5 черга: 18:00 – 21:00;

6 черга: 21:00 – 23:00.

Дізнатися, до якої черги належить ваша домашня адреса, можна тут.

Нагадаємо, раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів "Телеграфу", чи будуть графіки відключення світла жорсткішими, ніж цього літа.