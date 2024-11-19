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Як у Запоріжжі відключатимуть світло 19 листопада: двом чергам не пощастило найбільше

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Колаж "Телеграфу" Новина оновлена 19 листопада 2024, 08:46

Відключення відбуватимуться з 06:00 до 23:00

У Запоріжжі у вівторок, 19 листопада, продовжуватимуть діяти графіки погодинних відключень електроенергії після потужної атаки росіян. У різний час буде тимчасово відключено шість черг.

Інформація про це була опублікована на сайті Запоріжобленерго. Там зазначено, що відключення відбуватимуться з 06:00 до 23:00.

"Оператором системи розподілу ВАТ "Запоріжжяобленерго" укладено Графік погодинних відключень електроенергії по м. Запоріжжі та Запорізькому району, які можуть бути застосовані у разі потреби стабілізації Об’єднаної енергосистеми України", — йдеться у повідомленні пресслужби.

Як виглядає графік відключення світла у Запоріжжі на 19 листопада

Дві черги відключатимуть по два рази — загалом на шість годин.

  • 1 черга: 06:00 – 09:00, 15:00 – 18:00;
  • 2 черга: 09:00 – 12:00;
  • 3 черга: 12:00 – 15:00;
  • 4 черга: 07:00 – 09:00, 14:00 – 18:00;
  • 5 черга: 18:00 – 21:00;
  • 6 черга: 21:00 – 23:00.

Дізнатися, до якої черги належить ваша домашня адреса, можна тут.

Нагадаємо, раніше заступник директора Асоціації енергетичних та природних ресурсів Андрій Закревський розповів "Телеграфу", чи будуть графіки відключення світла жорсткішими, ніж цього літа.

Теги:
#Україна #Електроенергія #Запоріжжя #Світло #відключення