Как в Запорожье будут отключать свет 19 ноября: двум очередям не повезло больше всего
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Отключения будут происходить с 06:00 до 23:00
В Запорожье во вторник, 19 ноября, продолжат действовать графики почасовых отключений электроэнергии после мощной атаки россиян. В разное время будут временно отключены шесть очередей.
Информация об этом была опубликована на сайте Запорожоблэнерго. Там указано, что отключения будут происходить с 06:00 до 23:00.
"Оператором системы распределения ОАО "Запорожьеоблэнерго" заключен График почасовых отключений электроэнергии по г. Запорожье и Запорожскому району, которые могут быть применены в случае необходимости стабилизации Объединенной энергосистемы Украины", — говорится в сообщении пресс-службы.
Как выглядит график отключения света в Запорожье на 19 ноября
Две очереди будут отключать по два раза — в целом, на шесть часов.
- 1 очередь: 06:00 – 09:00, 15:00 – 18:00;
- 2 очередь: 09:00 – 12:00;
- 3 очередь: 12:00 – 15:00;
- 4 очередь: 07:00 – 09:00, 14:00 – 18:00;
- 5 очередь: 18:00 – 21:00;
- 6 очередь: 21:00 – 23:00.
Узнать, к какой очередь относится ваш домашний адрес, можно здесь.
Напомним, ранее заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Андрей Закревский рассказал "Телеграфу", будут ли графики отключения света жестче, чем этим летом.