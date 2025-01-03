Готуються до Водохреща? В Одесі відпочивальники ніяк не закриють купальний сезон (відео)

Температура моря в Одесі в п'ятницю — 5,7 градуса

Перші дні року виявилися в Україні майже весняними — на півдні температура повітря підіймалася до +8 градусів. В Одесі люди навіть купаються у морі.

Відео з морського узбережжя з групою купальників опублікував Telegram-канал "XYDESSA LIVE". Якщо не знати, що це розпал зими, можна подумати, що кадри знято влітку.

Проте, згідно з даними сайту seatemperature.net, 3 січня температура морської води в Одесі складає 5,7 градуса. Зазначається, що при такій температурі занурюватися в воду можна тільки на кілька хвилин. Проте навіть для підготовлених і загартованих людей це може бути небезпечно.

Можливо, це люди які займаються моржуванням — купанням взимку у відкритій водоймі для загартовування. Є такі люди, які регулярно купаються у крижаній воді, але також в Україні існує традиція пірнати в ополонку на Водохреща (6 січня). До слова, цього дня в Україні очікується +7…+9 градусів.

За даними Українського гідрометцентру, станом на 11:40 3 січня, температура повітря в Одесі складає 4,2 градуса вище нуля. Небо над містом вкрите хмарами, але з проясненнями.

Раніше "Телеграф" розповідав, яка погода буде в Одесі в суботу, 4 січня. За прогнозами синоптиків буде ясно та без опадів. Вночі прогнозується від 0 до 2 градусів з позначкою "плюс". Вдень буде 2-4 градуси тепла.